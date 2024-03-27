Кокшетауские школьники разработали образовательный сайт для детей с особыми потребностями
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Раушан Утеулина
Ученики 10-го класса школы-лицея № 6 из Кокшетау под руководством своего учителя разработали проект «Виртуальная реальность для детей с ООП». Свое «детище» они представили на хакатоне для старшеклассников «Инновационные решения для образования», прошедшем в стенах Высшего технического колледжа. Напомним, что хакатон – это соревнование, в котором команды создают на время прототип мобильного приложения, веб-сервиса или другого продукта для решения проблемы, с которой столкнулся заказчик.