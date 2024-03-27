Кокшетауские школьники разработали образовательный сайт для детей с особыми потребностями

Общество
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Раушан Утеулина

Ученики 10-го класса школы-лицея № 6 из Кокшетау под руководством своего учителя разработали проект «Виртуальная реальность для детей с ООП». Свое «детище» они представили на хакатоне для старшеклассников «Инновационные решения для образования», прошедшем в стенах Высшего технического колледжа. Напомним, что хакатон – это соревнование, в котором команды создают на время прототип мобильного приложения, веб-сервиса или другого продукта для решения проблемы, с которой столкнулся заказчик.

фото пресс-службы управления образования

Ребята из команды EduVators – Адил Козыбек, Алинар Салык и Нурканат Сиражиден – после недолгих размышлений решили использовать свои знания для помощи детям с особыми образовательными потребностями. Их проект должен улучшить обучение слабослышащих детей, сделать его проще и интереснее.

– Мы с ребятами решили разработать сайт или приложение, где можно создать виртуальную среду для обучения. Мы попробовали использовать интерактивную среду как возможность усовершенствовать образовательный процесс, и у нас получилось, – говорит руководитель команды, учитель информатики Жаныл Сарсенбаева.

– Создать сайт, который поддерживает виртуальную реальность по химии, биологии, физике, информатике, робототехнике, географии, предложил ­Алинар. Нурканат выдвинул идею виртуальной лаборатории по предмету, например, химии. С помощью созданного нами сайта ученики могут наблюдать все то, что они не могут увидеть в жизни. К примеру, строение человека, как течет кровь по его артериям, как бьется его сердце. И самое главное: наш интерактивный проект – это возможность обучения и для детей с особыми образовательными потребностями. Сайт мы дополнили несложными заданиями, – рассказывает один из юных разработчиков Адил Козыбек.

К слову, ребята предложили участвовать в развитии сайта и учителям. Они могут размещать здесь лабораторные задания, интересные материалы для ребят.

#Образование #школьники #Кокшетау #сайт #EduVators

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