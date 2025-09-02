Число жертв мощного землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек

136
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Свыше 3 тысяч человек получили ранения

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число погибших превысило 1,1 тысячи человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«По меньшей мере 1 124 человека погибли, еще 3 251 получил ранения», — говорится в сообщении телеканала CNN со ссылкой на афганский Красный полумесяц.

По информации портала Tolo news, в провинции Кунар сотни людей остаются под завалами.

Мощное землетрясение произошло накануне вечером на востоке Афганистана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,2 балла, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабада и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров.

Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Больше всего пострадала провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир.

Ранее сообщалось о разрушительном наводнении в Пакистане и оползне в Судане

#Токаев #землетрясение #Афганистан #соболезнование

