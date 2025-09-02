В результате сильных муссонных дождей за последнюю неделю погибли 33 человека, пострадали около 2 млн человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Как сообщает газета Dawn со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Пенджаба (PDMA), наводнения затронули миллионы жителей региона и стали крупнейшими в истории провинции Пенджаб.
По данным PDMA, с 23 по 31 августа погибли 33 человека, еще 8 получили ранения. Для пострадавших были созданы 506 гуманитарных лагерей, эвакуированы 760 тыс. человек и 516 тыс. животных.
«Это крупнейшее наводнение в истории Пенджаба», — отметила старший министр в правительстве Пенджаба Мариам Аурангзеб, подчеркнув рекордный рост уровня воды.
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям предупреждает о новых муссонных дождях с 1 по 3 сентября, которые могут усилить риск наводнений в Исламабаде и других районах провинции.
Ранее в Судане более тысячи человек стали жертвами оползня.