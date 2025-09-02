Более 30 человек погибли из-за наводнений в Пакистане

В результате сильных муссонных дождей за последнюю неделю погибли 33 человека, пострадали около 2 млн человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Пенджаба (PDMA), наводнения затронули миллионы жителей региона и стали крупнейшими в истории провинции Пенджаб.

По данным PDMA, с 23 по 31 августа погибли 33 человека, еще 8 получили ранения. Для пострадавших были созданы 506 гуманитарных лагерей, эвакуированы 760 тыс. человек и 516 тыс. животных.

«Это крупнейшее наводнение в истории Пенджаба», — отметила старший министр в правительстве Пенджаба Мариам Аурангзеб, подчеркнув рекордный рост уровня воды.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям предупреждает о новых муссонных дождях с 1 по 3 сентября, которые могут усилить риск наводнений в Исламабаде и других районах провинции.

Ранее в Судане более тысячи человек стали жертвами оползня.

#жертвы #наводнение #Пакистан

