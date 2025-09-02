Оползень разрушил деревню, выжил один человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«Освободительное движение (армия) Судана» заявило, что более тысячи человек погибли из-за оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, и лишь один человек выжил», — говорится в сообщении агентства Reuters.

Как отмечается, оползень произошел в воскресенье после проливных дождей.

Подчеркивается, что повстанцы обратились в ООН и другие международные структуры с просьбой помочь в поиске тел жертв стихийного бедствия.