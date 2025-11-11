Комитет казначейства Минфина официально переименован в Комитет госказначейства

Дана Аменова
Переименование предусмотрено положениями нового Бюджетного кодекса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Завершена процедура официальной перерегистрации Комитета казначейства, который теперь называется Комитет государственного казначейства Минфина РК, сообщает Kazpravda.kz 

По данным ведомства, это событие стало частью реформ, направленных на повышение прозрачности и эффективности бюджетных процессов.

«Новое название подчеркивает важную роль Комитета в управлении госфинансами, и отражает повышение статуса госоргана. Важно отметить, что переименование не влечет за собой увеличения штатной численности сотрудников Комитета или дополнительных расходов государственного бюджета. Переименование предусмотрено положениями нового Бюджетного кодекса РК (№171-VII), введенного в действие с 15 марта 2025 года, и соответствует требованиям Концепции управления государственными финансами до 2030 года, утверждаемой Указом Президента РК № 1005 от 10 сентября 2022 года», – говорится в информации.

Там же добавили, что решение о переименовании Комитета было закреплено приказом министра финансов РК от 3 октября 2025 года № 565, которым внесены соответствующие изменения и дополнения в положение о Комитете, ранее утвержденное первым заместителем премьер-министра РК – министром финансов РК в декабре 2019 года.

#комитет #Минфин #бюджет #переименование #казначейство

