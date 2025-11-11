Переименование предусмотрено положениями нового Бюджетного кодекса
Завершена процедура официальной перерегистрации Комитета казначейства, который теперь называется Комитет государственного казначейства Минфина РК, сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, это событие стало частью реформ, направленных на повышение прозрачности и эффективности бюджетных процессов.
«Новое название подчеркивает важную роль Комитета в управлении госфинансами, и отражает повышение статуса госоргана. Важно отметить, что переименование не влечет за собой увеличения штатной численности сотрудников Комитета или дополнительных расходов государственного бюджета. Переименование предусмотрено положениями нового Бюджетного кодекса РК (№171-VII), введенного в действие с 15 марта 2025 года, и соответствует требованиям Концепции управления государственными финансами до 2030 года, утверждаемой Указом Президента РК № 1005 от 10 сентября 2022 года», – говорится в информации.
Там же добавили, что решение о переименовании Комитета было закреплено приказом министра финансов РК от 3 октября 2025 года № 565, которым внесены соответствующие изменения и дополнения в положение о Комитете, ранее утвержденное первым заместителем премьер-министра РК – министром финансов РК в декабре 2019 года.