Недобросовестные подрядчики и черепашьи госзакупки

Общество
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Дина Боранбаева, область Жетысу

В Талдыкоргане нынче две беды – наличие недобросовестных подрядчиков и затягивание процедур по госзакупкам.

фото из архива "КП"

Результат – ряд проблем, в числе которых некачественный ремонт дорог, проволочки с благоустройством дворов, гибель зеленых насаждений и затянувшаяся в нынешнем году подготовка к отопительному сезону. Подробно о возможностях их решения на встрече с представителями СМИ рассказал аким Талдыкоргана Ернат Базил.

Брифинг получился весьма насыщенным: журналисты и блогеры задавали неудобные вопросы, брали с акима слово не допускать нарушений впредь и высказывали различного рода претензии – в частности, относительно того, что проблемы решаются только после его личного вмешательства, а на уровне руководителей отделов реакции приходится ждать очень долго.

Все замечания тут же записывались, их обещали взять на контроль.

Рассказав о достижениях и положительной динамике в развитии областного центра за истекшие десять месяцев, Ернат Базил перешел к проблемам.

– Планируемые с начала года работы из-за конкурсных процедур начали позднее, – отметил аким, говоря о подготовке тепловых сетей к отопительному сезону, затянувшейся почти на весь сентябрь. – В городе действуют четыре квартальных котельных, две из которых загружены менее чем наполовину. В то же время главная котельная «Баскуат» работает на 90–95% от своей мощности. Провели работы по ее разгрузке, переводя часть нагрузки на квартальные тепловые источники. В следующем году закольцовка магистральных теплосетей будет продолжена. Ошибок с тендерами постараемся не повторять: конкурс объявим пораньше и проведем его посредством рейтингово-балльной системы, не предусматриваю­щей обжалований.

Говоря о массовой гибели деревьев, случившейся минувшим летом также из-за процедур по обжалованию результатов тендера, глава областного центра подчеркнул: парки, скверы, фонтаны и смарт-остановки в будущем предполагается передавать в доверительное управление сроком на пять лет. Ведь ежегодная смена эксплуатационных компаний приводит к безответственному с их стороны отношению. Так вышло нынче с фонтанами – не слитая вовремя вода оставила жителей и гостей города без водных «украшений».

В текущем году проводится капитальный ремонт на 26 улицах и текущий – на 78. В тех местах, где жители качеством проводимых работ недовольны, подрядчиков заставят устранять недочеты, заверил аким. То же самое касается благоустройства дворов: админист­рация высказалась против участия в конкурсах демпингующих компаний.

Предлагая чересчур заниженные цены, те экономят на качест­ве и срывают сроки. На сегодня акимат подал в суд на три такие подрядные организации, стремясь заставить их завершить строительно-монтажные работы.

Форменная «войнушка» идет со стихийными торговцами, облюбовавшими центр Талдыкоргана. Противостояние длится уже пять месяцев – с тех самых пор, как градоначальник занял должность. За кем победа?

– Налицо огромное противодействие, ведь в данной сфере «крутятся» немалые «теневые» деньги, и их никто не хочет терять, – признался Ернат Дуйсенбекович. – Всем, кто нарушил «крас­ную линию», соответствую­щими службами акимата были направлены уведомления. На 5 декабря назначено первое судебное заседание, которое касается торгового дома «Альдибек», чьи торговые ряды очутились прямо на тротуаре. Частник категорически отказывается доб­ровольно возвращать незаконно захваченную территорию. Мы действуем строго в рамках закона. В любом случае решение этой проблемы доведем до конца – по городским тротуарам должны ходить люди, здесь не должны располагаться торговые объекты.

Невероятно, но факт: в самом зеленом городе страны уже много лет нет ни одного плодопитомника. Саженцы закупаются у разных поставщиков, и далеко не вся их зелень приживается. Однако проб­лема почти решена – сейчас идет ремонт сразу двух питомников площадью в 1,8 и 17,3 га. К весне там обещают высадить порядка пяти тысяч саженцев.

Говоря о незаконно выделенных в 2015–2021 годах более чем 1 200 квартирах, Ернат Базил подчеркнул, что разбирательства и возврат жилья продолжаются. При этом аким дал обещание: отныне такого не повторится, возвращенную жилплощадь будут выдавать в порядке очереди. В целом в ней числится более 15 тыс. человек. В текущем году ключи от заветных квартир вручат почти двум тысячам очередников. Еще 51 квартиру приобретут для жильцов 11 аварийных домов.

– Развиваться Талдыкорган будет по-новому – в генеральный план намечено внести значительные изменения, – рассказал Ернат Базил. – 12 дачных кооперативов могут получить статус городских жилых массивов. А вот земельные участки под ИЖС здесь больше выдавать не планируется. Чтобы решить проблему высокой очередности на жилье, на этих территориях будут строить многоквартирные дома.

И вообще, в ближайшие годы появится в Талдыкоргане свой «правый берег»: микрорайон «Каратал» планируют расширять и далее, построив у реки еще 20 многоэтажек с инженерными сетями, а также современный онкологический центр и лечебно-реабилитационный комплекс для людей с инвалидностью старше 18 лет.

В ближайшие годы в новых райо­нах постоянно растущего города возведут три школы на 3 600 мест. Строительство еще одной – на 1 200 учеников – в пригородном Ынтымаке уже завершено. Принимать учащихся туда планируют с нового года.

Обновление коснется и много­квартирных домов, построенных каких-то пять-семь лет назад, чью облезлую облицовку все же отремонтируют за счет бюджета. Средства на новые прочные кассетные фасады выделят в следую­щем году.

О том, что обшивка с некоторых многоэтажек в новых микрорайонах сыплется буквально на головы прохожих, мы писали в июле текущего года на страницах «Казахстанской правды» в материале «И так сойдет?» (№ 130, 30007). Тогда, кстати, ответ на запрос последовал только после обращения лично к акиму Талдыкоргана.

В этот же раз Ернат Базил заверил: весь городской акимат станет более «коммуникабельным и многогранным» и проблемы областного центра пусть поэтапно, но будут находить решение.

#Талдыкорган #акимат #брифинг

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