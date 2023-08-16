Компромат на самокат

Общество
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Андрей Кратенко

В августе Петропавловск оккупировали электросамокаты, и тут же случилось первое дорожное происшествие с участием двухколесного «пришельца».

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На перекрестке улиц Ауэзова и Брусиловского водитель RAV4 допустила наезд на 15-летнего самокатчика, внезапно появившегося на проезжей части. Машина скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Подросток отделался ушибами, и после медицинского обследования его отпустили домой. Водительнице автомашины RAV4 назначили медицинское освидетельствование, хотя и так было понятно, что она трезва...

Услуга аренды самокатов при помощи мобильного приложения в смартфоне (для этого развлечения придумали свой термин – кикшеринг) появилась в Петропавловске недавно и сразу вызвала недовольство горожан. Наибольший дискомфорт почувст­вовали маломобильные граж­дане, пенсионеры, инвалиды – в общем, все, кто заранее признал свое поражение в поединке с несущимся по тротуару «бугаем». Попробуй увернись! В ужасе от самокатов мамаши и бабушки, гуляющие с детьми.

Чтобы осознать остроту проб­лемы, представьте пешеходную улицу. В Петропавловске это улица Конституции Казахстана. Она очень длинная – несколько километров – и по вечерам в теплую погоду превращается в Бродвей. Вез­де толпы парней и нарядных девушек, медленно, но важно ступают пенсионеры, тут и там играют уличные музыканты, на каждом углу стоят торговцы кукурузой, сладкой ватой и сувенирами.

Горожане только привыкли к гарцующим на одном колесе велосипедистам, как к ним неожиданно прибавились самокатчики. И многие из них почему-то выбрали для своих поездок именно улицу Конституции. Носятся по ней как угорелые, кто-то вообще первый раз взялся за руль. А здесь пешеходам тесно. Смеркается теперь рано, поэтому гулять по вечерам стало реально опасно.

Даже приблизительные подсчеты свидетельствуют, что в один день в Петропавловск заехали несколько сотен самокатов. Но город-то маленький. Культуры вождения нет. Правил – тоже. Власти взирают на все как бы свысока, но на самом деле они просто самоустранились от решения проблемы.

Не только пешеходы, но и водители автомобилей возмущаются тем, что самокатчики не соблюдают правила дорожного движения, выскакивают на пешеходные переходы, проезжают на красный сигнал светофора, лавируют между машинами, резко перестраиваются, возят грузы и пассажиров.

Могло ли быть иначе? Конечно! У электросамокатов должны быть свои парковки, маршруты и трассы. А у пешеходов должна остаться хотя бы одна своя улица – Конституции Казахстана.

#ДТП #Петропавловск #электросамокаты #самокаты

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