Конь травмировал семью из четырех человек в зоопарке Караганды

Происшествия
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В зоопарке города Караганды конь испугался воздушных шаров, летящих на него, и кинулся в беседку, где в этот момент находилась семья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Фото: ekaraganda.kz

Несчастный случай произошел 29 апреля.

Руководитель отдела копытных карагандинского зоопарка Ербол Габдуллин отметил, что конь проживает в зоопарке 8 лет. Животное хорошее, доброжелательное. Но вчера испугалось летящих на него шаров.

«Это произошло около половины шестого вечера. Каждые выходные мы катаем детей на карете, на пони, в повозке. Мы уже завершали рабочий день. Конь стоял привязанным. В это время мимо проходил ребенок с родителями. В руках у него было несколько воздушных шаров. Вдруг поднялся ветер, и шары полетели на коня. Он испугался и сорвался с веревки. Конь кинулся в находящуюся рядом беседку. Там была семья: женщина, мужчина и двое детей. Они пострадали, сильных травм нет. Мы вызывали скорую, их забрали в больницу и потом отпустили домой», – рассказал Габдуллин.

По информации зоопарка, отец и двое детей получили ушибы. У женщины рана на ноге и спине.

«Мы просим посетителей зоопарка не приносить с собой шары. Все-таки это животные. Они бывают очень пугливыми и могут бояться каждого шороха. Этот конь много лет катал детей на повозке, зимой на санях. Это животное, не машина, не человек, от любого шороха может испугаться. Это просто форс-мажорный случай. У нас ипподром строится. Пока идет строительство, не будем выгонять на катание лошадей», – заверил глава отдела копытных.

Когда в зоопарке появится ипподром, катание будет проходить там.

К слову, на территории зоопарка продажа воздушных шаров запрещена. 

#лошадь #Карагандинская область #Караганда #семья #зоопарк #животное #травмы #конь

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