Конек-горбунок и айтыс: чем удивят зрителей на премьере детского спектакля в Астане

Фото: пресс-служба театра

В Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького в эти выходные представят премьеру спектакля по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова «Конек-горбунок», сообщает Kazpravda.kz

Постановка алматинского режиссера Антона Зайцева представляет собой яркую интерпретацию известной истории о крестьянском сыне Иване и неказистом Коньке-Горбунке, пестрящая сочными красками, народными мотивами, в которую вплетены элементы театра кукол, клоунады и актерская импровизация.

Юных зрителей и их родителей ожидают веселые скоморошьи шутки-прибаутки, ожившие деревья, говорящие животные, и самые невообразимые чудеса. Веселые и забавные герои поведают историю о захватывающих приключениях, превращениях, любви, дружбе и зависти.

Спектакль-сказка учит доброте, справедливости, честности - как и положено любой сказке. По сюжету главный герой – простодушный Иванушка, проявляет терпение, трудолюбие и находчивость, и получает за то бесценный дар дружбы с маленьким коньком, обладающим волшебной силой.

По словам режиссера Антона Зайцева, в постановке задействована большая часть актерского состава. Молодые артисты вместе с опытными коллегами дружно, слаженно и увлеченно готовятся к предстоящему премьерному показу.

«Мы долго вели переговоры о совместной работе со старейшим столичным театром, сопоставили все возможности. Я предложил пополнить репертуар сказкой по мотивам известной классической русской драматургии для детей. В знаменитом произведении Петра Ершова красной нитью проходит человека, который идет наперекор общепринятым нормам, смотрит на мир другими глазами. С таким отношением к жизни главные герои легко решают непростые вопросы, которые порой кажутся непреодолимыми, не впадая в депрессивное состояние. У этих персонажей преобладает наивное восприятие, но их окружение пытаются встроить их в другую парадигму мира. Они не выступают против системы, а ведут за собой, не теряя свою искренность и честность. Мы решили, что важно поделиться таким ощущением как с юными зрителями, так и со взрослыми людьми. В любом социуме всегда есть свои правила, законы и запреты. Однако этом плане детстве не существует никаких ограничений, потому что в нежном возрасте преобладает другой взгляд на мир. Ребенок не пытается усложнять то, что серьезно воспринимают взрослые люди. Иногда в трудных ситуациях стоит больше прислушиваться к своим чувствам и посмотреть на проблемы под другим углом», – прокомментировал спикер.

Также режиссер добавил, что спектакль, предназначенный для семейного просмотра, решен в необычной стилистке. Основное действие разворачивается в пряничном королевстве.

«Жанр постановки определен как русская небылица. В этой сказке достаточно фантазийный сюжет, где присутствуют много разных деталей, создающих волшебную атмосферу, таких как куклы и игрушки. Над новой постановкой трудится большая команда. Мы должны разговаривать со зрителем на понятном языке, поэтому используется много «фишек», в том числе обилие массовых сцен, танцев, музыки, создаются спецэффекты с дым-машиной, пузырьковой машиной, изготовлены передвижные декорации и реквизит. Хотя классический литературный материал сохранен в классическом виде своеобразными нововведениями стали сцена интервью царского телевидения и пение и игра на домбре Конька-горбунка в айтысе. Аналогичные приемы также применяют и в игровом театре, который близок к клоунаде», – резюмировал он.

Впрочем, в эпоху цифровых технологий становится непросто удержать внимание юных зрителей, трудно оторвать их от гаджетов, поэтому сказка считается особенным жанром для мастеров сцены. В качестве художника-постановщика спектакля выступила директор актюбинского театра кукол «Алакай» Асия Курманалина. Ранее в творческом тандеме с режиссером Антоном Зайцевым они выпустили несколько постановок, таких как «Собака», «Теремок» для юных зрителей в Западно-Казахстанской области.

Новая версия знаменитой сказки «Конек-горбунок» стала их пятой совместной работой.

«Данная постановка напоминает о том, что нельзя опускать руки даже в трудные времена. Жизнь циклична, надо понимать, что все рано или поздно проходит. За черной полосой обязательно последует белая, поэтому не следует проявлять агрессию и злобу. Когда мы заходим в зал, то отдельные элементы наполняют радостью и весельем, а темные, мрачные краски наоборот погружают в совершенно другое состояние. Поскольку мы кукольники, то постарались привнести яркость в визуальный ряд. Царские покои представлены в форме пирожных и безе. В сценографии преобладает голубой цвет. Главный герой Иванушка похож на неунывающего Скомороха. Царь-девица получилась с некой претензией на гламур. Необычный кукольный образ «Жар-птицы» выделяется благодаря клюву. Царь-девица и Иванушка поженятся и создадут счастливую семью. Интрига развернется, когда из котла с кипятком старик вынырнет младенцем. Так молодожены останутся с младенцем на руках. Всего сшито около 20 костюмов, а также головные уборы, изготовленные из разных материалов, таких как шелк, бархат, габардин, парча, атлас, поролон», – заключила Асия Курманалина.

Премьерный показ спектакля «Конек-горбунок» пройдет в воскресенье. Как и положено, сказка, где добро побеждает зло наполняет оптимизмом и в любом возрасте учит верить в чудеса и с нетерпением ожидать хэппи-энда.