Корпоративным фондом «Медиа дамыту қоры» при поддержке Министерства культуры и информации РК и Министерства труда и социальной защиты населения РК с 1 августа 2025 года объявлен прием заявок на конкурс, посвященный году рабочих профессий, передает Kazpravda.kz

Коллаж: mdq.kz

Главная цель конкурса – показать граждан, ставших образцом для подражания своим добросовестным трудом, популяризация рабочих профессий и их деятельности, ценностей трудолюбия и профессионализма.

В конкурсе могут участвовать: журналисты, блогеры, контент-мейкеры, видеографы, мобилографы, фотокорреспонденты, теле- и радио работники, редакции СМИ и творческие коллективы по следующим номинациям:

Лучший видеоролик (Портрет человека труда);

Лучший телесюжет (Продвижения ценностей трудолюбия и профессионализма);

Лучший фоторепортаж (Один день Мастера);

Лучший радиоинтервью (Интервью с Человеком труда);

Лучшая публицистическая статья (История успеха трудовой династии);

По каждой номинации будут определены 3 победителя.

Заявки принимаются до 15 сентября 2025 года, на сайте www.mdq.kz