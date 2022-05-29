Конституционная реформа станет судьбоносным шагом для Казахстана

Широкая общественная поддержка

В мае этого года Конституционный совет РК принял решение одобрить законопроект о внесении изменений в Конституцию страны. Согласно представленному заключению, предложенные меры призваны создать прочный политико-правовой фундамент проводимым реформам. Однако еще до обнародования данного решения стало понятно, что предлагаемая конструкция модернизированной президентской формы правления в нашей стране получила широкую общественную поддержку.

Эксперты, принимавшие участие в обсуждении поправок в Основной закон, высказываются за комплекс­ную трансформацию всей государственной модели.

– Очевидно, что вышедшая на финишную прямую конституционная реформа станет судьбоносным шагом на пути к построению Нового Казахстана. Как отметил в своем обращении Президент Касым-Жомарт Токаев, одобренные инициативы должны гарантировать оптимальный баланс властных институтов, – говорит Лидия Пархомчик, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП).

Как она отмечает, вопрос о причастности граждан страны к столь масштабным преобразованиям является логичным и закономерным. Мировой опыт показывает, что прак­тика проведения референдумов остается ключевой формой всенародного волеизъявления.

За более чем 30-летнюю историю в Казахстане процедура всенародного голосования по вопросу изменения Основного закона применялась лишь единожды, а именно в 1995 году. Именно тогда в стране была принята действующая Конституция. В течение последующих лет попытки инициировать проведение референдумов по тем или иным вопросам не переходили в практическую плоскость.

В результате все последующие конституционные реформы получали одобрение в Парламенте. В общей сложности решением парламентариев изменения в Основной закон вносились четыре раза, охватив в совокупности 85 статей.

Предложенный вариант новой конституционной реформы предполагает внесение изменений в 33 статьи Конституции. Данное обстоятельство наглядно подтверж­дает необходимость задействовать существующие нормы конституцион­ного закона «О республиканском референдуме».

Понимая это, депутаты Мажилиса уже одобрили законопроект, который призван унифицировать форму бюллетеней, используемых при проведении республиканского референдума. Тем самым были внесены уточнения относительно того, какие бюллетени следует считать недействительными.

Кроме того, благодаря референдуму Президент Касым-Жомарт Токаев сможет заручиться одобрением населения в отношении планируемых политических и экономических преобразований страны. Механизм референдума позволит четко замерить уровень доверия со стороны общества как к фигуре Президента, так и к его политическому курсу в целом.

После январских событий важность прямой коммуникации между гражданами и властью возрастает многократно. Поддержка гражданами предстоящей конституционной реформы могла бы стать серьезной опорой для руководства страны в обозримой перспективе.

Содержание и характер анонсированных политических преобразований полностью отражает многолетний запрос казахстанцев на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов. Именно поэтому можно ожидать, что значительная часть населения продемонстрирует свою гражданскую позицию, решительно поддержав курс на создание Второй республики.

– Проголосовав на референдуме за поправки в Конституцию, население продемонстрирует поддержку не только предстоящей конституцион­ной реформе, но и выразит свое доверие к Президенту и его политическому курсу, – говорит Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП).

Как он отмечает, референдум открывает новый этап в демократическом развитии страны.

Озвучив идею референдума, Президент тем самым демонстрирует последовательность в проведении системных политических преобразований.

Важно отметить, что Глава государства инициирует конституционную реформу, которая не расширяет, а перераспределяет часть его полномочий другим институтам власти.

Конституционные поправки, выносимые на референдум, представляют собой законодательное оформление ряда важнейших политических инициатив, выдвинутых Главой государства 16 марта в Послании народу Казахстана.

В соответствии с конституционными поправками сократятся полномочия Президента, усилится роль Парламента и маслихатов, укрепятся правозащитные институты.

Реформы направлены на децент­рализацию власти, усиление парламентаризма и многопартийности, повышение политической конкуренции, развитие гражданской и политической культуры.

В целом в рамках конституционной реформы предполагается перерас­пределение функций и формирование оптимального баланса между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти.

В числе поправок также находится норма, закрепляющая собственность земли и природных ресурсов за народом. Данная норма полностью отвечает запросам большинства населения и исключает любые разночтения в будущем.

Всего поправки охватывают более 30 статей Конституции, что свидетельствует о масштабности и фундаментальном характере проводимых реформ.

6 мая в СМИ был опубликован итоговый проект поправок, за который населению необходимо будет проголосовать 5 июня этого года. Казахстанцы будут голосовать «за» или «против» всего пакета поправок.

На республиканский референдум проект закона будет вынесен со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?»

Таким образом, через участие во всенародном референдуме каждый гражданин сможет напрямую проголосовать за системную и комплекс­ную трансформацию существующей политической модели.

В целом, по убеждению экспертов, республиканский референдум позволит активизировать общественно-политические процессы в стране и повысить уровень доверия населения к проводимым политическим преобразованиям.