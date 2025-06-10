Как подчеркнул заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Касым Тлепов, это важная веха в развитии транзитного потенциа­ла ТМТМ – Транскаспийского международного транспортного маршрута.

– Открытие терминала в Поти – убедительный пример конструктивного и прагматичного сотрудничества бизнес-сообществ Казахстана, Грузии и Азербай­джана.­ Это событие демонстрирует серьезное намерение наших стран и компаний к дальнейшему развитию Среднего коридора и дает дополнительный импульс для наращивания грузовой базы ТМТМ, что в условиях увеличивающихся объемов перевозок приобретает особую значимость, – отметил он в ходе церемонии.

Данный проект укрепляет стратегическую связку между Цент­ральной Азией, Кавказом и Европой и выступает ключевым элементом региональной стратегии по созданию устойчивых и предсказуемых маршрутов поставок.

Порт Поти – конечная точка транспортировки грузов по ТМТМ на Черном море. Контейнерный терминал позволит казахстанскому бизнесу участвовать в формировании грузовых потоков, создаст выгодные тарифные условия, привлечет дополнительные объемы транзитных грузов через Казахстан.

По итогам 2024 года через ТМТМ перевезено 4,5 млн тонн, что на 62% больше, чем за предыдущий год. В условиях геополитической нестабильности и изменения мировых транспортных потоков проект казахстанского логистического оператора PTC Holding стал стратегической платформой Казахстана для экспорта и снижения зависимости от внешних ограничений. Его предназначение – обработка грузов в рамках ТМТМ, маршрута CASCA+, а также экспортно-импортных операций с Грузией, Азербайджаном и Арменией.

Построенный за год и четыре месяца Poti TransTerminal полностью спроектирован по современным международным стандартам. Его пропускная способность составит свыше 80 тыс. контейнеров в год в 20-футовом эквиваленте.

Как сообщил генеральный директор Poti TransTerminal Олжас Арыкбаев, здесь установлены два козловых крана, каждый из которых может обрабатывать до 25 контейнеров в час, использовано надеж­ное железобетонное покрытие, работают специальные погрузчики для контейнеров – ричстакеры и вилочные погрузчики для перетарки грузов.

Терминал рассчитан на ускоренную обработку контейнеров и единовременное размещение до 120 вагонов, что позволяет сократить простои. Подробности вчерашнего события – в ближайших выпусках «Казахстанской правды».