Посвященный 85-летию Ескендира Хасангалиева концерт прошел в Алматы

Во Дворце Республики состоялся концерт «Айналдым елім», организованный Казахским национальным оркестром народных инструментов имени Курмангазы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Мероприятие было посвящено памяти выдающегося певца и композитора Ескендира Хасангалиева, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. Его песни стали символом патриотизма и любви к Родине. ЭтИ произведения, прославляющие национальные ценности, являются неотъемлемой частью культурного наследия Казахстана.

Особое место в его творчестве занимает легендарная песня «Атамекен», пробуждающая глубокие чувства у слушателей и ставшая непревзойденным шедевром казахской музыки. В рамках концерта прозвучали произведения Ескендира Хасангалиева, наполнившие сердца зрителей теплом и любовью к родной земле.

Главный дирижер оркестра – лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Абылай Тлепберген. Художественный руководитель – заслуженный деятель Казахстана Батыржан Мыктыбаев. В концерте также приняли участие известные казахстанские артисты.