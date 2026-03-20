В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане

Культура,Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ближайшие дни насыщенная развлекательная программа охватит все районы города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21-22 марта Астана станет центром яркого празднования Наурыза. В эти дни главные масштабные народные гуляния состоятся на ключевых площадках столицы: на городской площади перед акиматом, на площади у монумента «Қазақ елі», на парковочном пространстве стадиона «Астана Арена», в парке «Ататюрк», на парковке Astana Music Hall и на территории ЭКСПО, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Вместе с тем, 21-22 марта в жилых массивах шести районов столицы пройдут концертные программы с интерактивами для взрослых и юных жителей города. На основных площадках массовых гуляний будут работать фуд-корты и ярмарки с продажей национальных блюд и ремесленных изделий, пройдут мастер-классы и демонстрации национальных обрядов. Для любителей активного отдыха организуют соревнования по национальным видам спорта – қазақша күрес, садақ ату, гиревому спорту, қол күресі, асық ату – с ценными призами для победителей.

На праздничных площадках жители Астаны впервые смогут увидеть необычные интерактивные зоны с роботами и элементами искусственного интеллекта. Здесь можно будет самим попробовать цифровые активности, поиграть с технологиями и убедиться, как инновации удивительным образом переплетаются с национальными традициями.

На основных локациях шести районов столицы пройдут праздничные концерты с театрализованными постановками, яркой анимацией и выступлениями звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

В районе Есиль традиционно основной точкой притяжения жителей и гостей столицы станет территория EXPO, где с 20 по 22 марта развернётся масштабная праздничная программа.

В эти дни с 10:00 утра на территории начнут работу все площадки, включая шесть тематических юрт, оформленных с применением современных цифровых технологий. В первой юрте будет установлен ИИ-аватар с интерактивным дисплеем. Во второй и третьей юртах гости смогут погрузиться в виртуальную реальность с помощью VR-очков. Четвёртая юрта будет посвящена теме «Закон и порядок», где продемонстрируют собаку-робота, дрон-полицейского, также будет работать персонаж Тазабек. В пятой юрте развернётся социально значимая ярмарка продукции, изготовленной людьми с особыми потребностями, — пространство, направленное на поддержку инклюзии и развитие социального предпринимательства. Шестая юрта станет площадкой для ярмарки ремесленников, где гости смогут познакомиться с изделиями народных мастеров и прикоснуться к традициям национального искусства.

С 10.00 часов будут проходить спортивные активности с элементами судейства искусственного интеллекта.

Пространство территории EXPO будет оформлено в национальном этно-стиле с использованием малых архитектурных форм: тайказана, арок, навесов в виде шанырака, кобыза и других элементов казахской культуры. В этом году оформление дополнится новыми масштабными инсталляциями - 9-метровой композицией «Келиншек», а также тематическими инсталляциями «Алаша тоқу» и «Арба».

21 и 22 марта с 13:00 на главной сцене начнётся концертная программа с участием звёзд казахстанской эстрады.

Дополнительно на территории EXPO будут установлены фотобудки для памятных снимков, а также алтыбаканы.

21 марта в 14:00 в Международном выставочном центре EXPO (проспект Мангилик ел 53/1) откроется продовольственная ярмарка «Наурыз базары» с участием отечественных производителей, где представят продукцию казахстанских брендов, включая участников и победителей премии «Алтын сапа».

Для гостей будет организован концерт, большой казан с Наурыз коже и гастрономическая ярмарка с национальной кухней. В выставочном центре развернётся интерактивное пространство с фотозонами и 12-метровым LED-тоннелем.

В центральном зале разместятся сцена, экспозиция «Жеті қазына» и выставка тюльпанов. Также пройдут книжная ярмарка Nauryz Kitap Fair и национальные спортивные игры.

Посетители смогут принять участие в состязаниях по қазақша күрес, асық ату, садақ ату, перетягивании каната и других активностях.

Для детей будет организовано отдельное арт-пространство с мастер-классами, творческими занятиями и игровыми зонами.

Мероприятия продолжатся 22–23 марта с 10:00 до 18:00.

По району Есиль праздничная программа готовится с 12.00 часов 21 марта в жилом массиве «Пригородный», по улице Арнасай 127, в средней школы №24. Также будет установлена юрта. 22 марта в 12:00 часов концертная программа пройдёт в ЖК «Багыстан» по улице Е-117, дом №37 (автопарковка).

В районе Нура 21 и 22 марта основной точкой для массовых гуляний станет территория у стадиона «Астана Арена».

С 10.00 утра откроются шесть тематических юрт с интерактивными площадками на тему «Digital Nauryz». Для детей и взрослых будут работать карусели, фотозоны в национальном стиле, а инновационные технологии позволят примерить национальные костюмы с помощью ИИ и сделать памятные снимки на Face Space. Также на локации будут организованы ярмарочные зоны с продукцией местных предпринимателей и мастеров ручного творчества. С 13:00 на сцене будут выступать звезды казахстанской эстрады.

22 марта к программе добавятся современные образовательные активности: диагностика развития речи и интеллекта, а также интерактивная галлограмма с тематикой Наурыза.

Вместе с тем, 21 марта жители жилого массива Уркер смогут прийти в сквер «Айғыржал», где откроется тематическая юрта и ярмарка с товарами предпринимателей, а с 12:00 начнется концерт с участием звезд эстрады.

22 марта с 12:00 аналогичная программа развернется в сквере «Жағалау»: ярмарка, юрта, музыка и спортивные активности.

В районе Сарайшык главной точкой притяжения станет площадь «Қазақ Елі», где развернутся основные события и будет создана уникальная праздничная атмосфера.

21 марта с 10:00 на данной площадке стартуют массовые праздничные мероприятия. Уже на следующий день, 22 марта с 11:00, здесь развернётся масштабная программа для жителей и гостей города с насыщенной атмосферой народных гуляний.

Здесь можно будет прогуляться среди каравана верблюдов, заглянуть в мир казахских традиций, сделать атмосферные фото и просто насладиться праздником в уютных зонах отдыха. В эти дни жители на площадке смогут увидеть гуманоидного робота и робота-собаку.

В рамках культурной программы ожидается выступление этно-фольклорного ансамбля «Тұмар» и концерт студентов Казахского национального университета искусств с показом современной национальной моды.

В 16:00 состоится награждение победителей соревнований, после чего в 16:30 начнется большой праздничный концерт.

21 марта кульминацией дня станет зрелищное дрон-шоу, которое пройдет около 20:00 - 21:00 часов.

22 марта на площади «Қазақ Елі» с 11:00 часов начнется регистрация на участие в национальной игре Қошқар көтеру.

Также 21-22 марта с 12:00 часов праздничные мероприятия пройдут на следующих локациях:

жилой массив «Промышленный» - 21 марта;

жилой массив «Интернациональный» - 22 марта;

жилой массив «Мичурино» - 22 марта;

микрорайон «Күйгенжар» - 22 марта;

микрорайон «Отау» - 22 марта.

21 марта в 11:00 часов на территорий ЖК «Bravo Family» и в 12:00 часов на Аллее рабочих профессий состоятся концерты, национальные игры и выступления творческих коллективов.

21–22 марта в районе Байконыр основной точкой притяжения станет парк «Ататюрк». С 10:00 часов утра начнутся массовые маероприятия.

В эти дни на территории парка будет открыта интерактивная зона «Digital-Наурыз», где гости смогут создать цифровой портрет в национальной одежде с помощью ИИ и скачать его через QR-код. Горожан встретят AI-персонажи «Наурызай» и «Наурызбек», которые расскажут о традициях праздника и программе мероприятий. Дополнительно будет представлена зона виртуальной реальности (VR).

Для гостей будут функционировать этно-юрты «Берекелі асхана» и «Дәм мен дәстүр», где гости смогут приобрести горячие национальные блюда и согреться чаем по доступным ценам.

21 марта в 12:00 состоится «Наурыз тойы» — обрядовая казахская свадебная церемония с участием нескольких пар новобрачных. В рамках обряда молодые получат благословение старейшин (бата), а также будет проведён традиционный обряд «шашу».

С 13:00 на главной сцене начнется концертная программа.

Еще одной точкой притяжения в районе станет сквер «Писателей», где 21 марта с 12:30 часов пройдут концертные программы, анимация для детей и соревнования по национальным видам спорта.

21-22 марта концертные программы под открытым небом в районе Байконыр пройдут на следующих локациях:

жилой массив «Казгородок» по улице Досмухамедулы, 2 – в 12:00 часов 21 марта;

жилой массив «Өндіріс» по улице Акбидай, 6 – в 12:00 часов 21 марта;

жилой массив «Кирпичный», на центральной площади на пересечении улиц Жолымбета и Чехоева – в 12:00 часов 21 марта;

дачный массив «Қоянды» на площади ЭКСПО центр – в 12:00 часов 21 марта;

жилой массив «Өндіріс» по улице Акбидай, 6 – в 12:00 часов 22 марта.

В районе Алматы 21–22 марта основными точками притяжения станут парковочное пространство ресторана Astana Music Hall, парк Жерұйық, а также сквер Маяковского в жилом массиве «Железнодорожный».

21-22 марта на площадке Astana Music Hall с 10:00 часов начнутся массовые мероприятия. С 13:00 пройдёт концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

В этот день для жителей и гостей столицы будет доступна юрта с цифровым аватаром «Digital Nauryz» — интерактивным виртуальным персонажем, который будет отвечать на вопросы о традициях праздника Наурыз. Также посетителям предложат VR-очки (виртуальная реальность), с помощью которых можно будет погрузиться в атмосферу национального праздника. 22 марта в одной из юрт будет представлен проект «Face of Nauryz» — технология с использованием искусственного интеллекта, позволяющая создавать персонализированные изображения гостей. С помощью LED-экрана система будет распознавать лицо посетителя и интегрировать его в художественные образы в национальном стиле, формируя уникальные цифровые картины. Дополнительно будет организована интерактивная игровая зона с использованием робототехники — национальная игра «Асық ату» будет представлена в современном технологическом формате, объединяя традиции и инновации.

22 марта с 11:00 часов масштабный праздник развернётся в парке «Жерұйық», концертная программа будет проходить с 12:00 часов. Особенностью площадки «Жерұйық» станет этнокультурная зона с установкой четырёх тематических юрт. В каждой юрте будут представлены элементы казахской культуры: национальные костюмы, традиционные обряды, обычаи и праздничный дастархан. С 12:00 до 14:00 часов перед каждой юртой будут организованы показы национальных обрядов.

В этот же день в жилом массиве «Железнодорожный» (сквер Маяковского) с 11:00 стартует праздничная программа: гостей ждут спортивные активности и живая атмосфера народных гуляний, а уже с 12:00 программу продолжит концерт с участием артистов.

В районе Сарыарка 21 и 22 марта с 10:00 часов на городской площади развернется большое праздничное гуляние. Концертная программа начнется в 12:00 часов.

Одной из главных особенностей программы станут тематические юрты, в которых разместится VR-зона, через специальные очки гости смогут отправиться в виртуальное путешествие по Казахстану и попробовать VR-игры. Также внутреннее убранство юрт будет посвящено робототехнике и искусственному интеллекту. Здесь представят гуманоидных роботов, в том числе танцующего робота в шапане. Дополнят атмосферу праздничные фотобудки, где жители и гости смогут сделать яркие памятные снимки.

На городской площади установлена 10 метровая кукла «Сарыарқа әже». Данная локация района превратится в атмосферную тематическую зону с персонажами казахских традиций и декорациями в духе средневековой эпохи.

В эти дни с 11:00 на площади пройдут соревнования по «Қазақша күрес». Состоятся поединки в весовых категориях 82 и 100 килограммов, победителей ждут ценные призы, в виде бытовой техники. Участвовать в состязаниях сможет любой житель города.

Народные гуляния охватят жилые массивы. Так, 21 марта с 11:00 возле театра «Наз» будет проходить праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, а также конкурсы и состязания по национальным играм. Аналогичная программа начнется с 10:00 утра 22 марта в сквере Қорғалжын и с 11:00 – возле ЖК «Формула успеха».

Напомним, в рамках декады «Наурызнама» в городе проходят более 200 мероприятий — от концертов со звездами и национальных игр до ярмарок, мастер-классов и зрелищных обрядов.

#Астана #Наурыз #праздник #мероприятия

