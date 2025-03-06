Концерты, выставки, премьеры: какие мероприятия пройдут в Астане к 8 марта

Культура,Столица
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В столице планируется провести ряд культурных мероприятий, посвященных празднованию 8 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

6 марта в 11:00 в специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан организуют литературный вечер «Анамның аялы алақаны».

В этот день в акиматах районов пройдет торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Алтын алқа» и «Күміс алқа» многодетным матерям.

Также в Казахской национальной академии хореографии в этот день планируется организовать праздничный концерт.

6 марта в 19:00 Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького и Национальная гвардия совместно представят зрителям спектакль «Алия».

В этот же день в 19:00 во Дворце «Жастар» состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Әйелдерге тағзым».

7-8 марта в районе Сарайшык пройдет мероприятие по раздаче тюльпанов специалистам коммунальных служб.

6-8 марта аким района Байконыр посетит тружеников тыла и поздравит их с Международным женским днем.

7 марта на улицах города будет организовано мероприятие по раздаче тюльпанов жительницам столицы.

В Мемориально-музейном комплексе «АЛЖИР» 7-8 марта с 10:00 до 18:00 пройдет выставка «Ана – өмірдің гүлі».

Государственный театр драмы и комедии им. А.Мамбетова в 19:00 часов 8 марта представит комедию «Келіндер көтерілісі», а вечером 9 марта – постановку «Күшік күйеу».

Столичный театр кукол готовит постановку сказки «Маугли». Показы пройдут 7 марта в 12:00 и 16:00, 8-9 марта в 12:00 и 16:30.

Также Музыкальный театр юного зрителя представит праздничную постановку «Театр әлемі» 8 марта в 18.00. Кроме того, Государственный академический русский драматический театр им.М. Горького готовит постановку «Брак по-итальянски» к 18:00 в праздничный день.

8 марта в Центральном концертном зале «Казахстан» состоится праздничный концерт, в театре «Жастар» - театрализованная концертная программа «Жанарымдағы жалғыз әуен».

9 марта в 17: 00 в Камерном зале Государственной академической филармонии им.Е. Рахмадиева состоится сольный концерт артистки Казахского оркестра, кобызистки, отличницы культуры Ботагоз Ташимовой «Асыл қазына».

Также, к Международному женскому дню – 8 марта в столице порядка 36 тысяч многодетных семей, многодетных матерей, в том числе малообеспеченные матери получили единовременную социальную выплату.

 

#Астана #мероприятия #концерты #выставки #8 марта

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