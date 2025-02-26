По 10 тысяч тенге выплатят многодетным астанчанкам к 8 марта

Общество,Столица
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Единовременная соцпомощь к празднику составит 2,5 МРП (9 830 тенге)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К Международному женскому дню – 8 марта в столице порядка 36 тысяч многодетных семей, многодетных матерей, в том числе малообеспеченные матери получат единовременную социальную выплату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

«В соответствии с правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Астане Управления занятости и социальной защиты города, утвержденными маслихатом Астаны от 3 октября 2023 года № 84/10-VIII, к Международному женскому дню – 8 марта многодетным семьям, многодетным матерям Астаны, в том числе малообеспеченным матерям – порядка 36 тысячам граждан будет выплачена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (9 830 тенге)», - говорится в информации.

Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

 

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