По 10 тысяч тенге выплатят многодетным астанчанкам к 8 марта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К Международному женскому дню – 8 марта в столице порядка 36 тысяч многодетных семей, многодетных матерей, в том числе малообеспеченные матери получат единовременную социальную выплату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

«В соответствии с правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Астане Управления занятости и социальной защиты города, утвержденными маслихатом Астаны от 3 октября 2023 года № 84/10-VIII, к Международному женскому дню – 8 марта многодетным семьям, многодетным матерям Астаны, в том числе малообеспеченным матерям – порядка 36 тысячам граждан будет выплачена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (9 830 тенге)», - говорится в информации.

Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».