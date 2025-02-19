Костюмерная горела в столичном Театре юного зрителя

Сотрудники МЧС при пожаре спасли трех человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство

скрин с видео МЧС

В районе Сарыарка Астаны по ул. Жакып Омарова в подвальном помещении двухэтажного здания, в костюмерной, произошел пожар.



Оперативно прибывшие пожарные из задымленного здания вывели трех человек, ликвидировав пожар на площади 20 кв.м. Причина пожара устанавливается. Три человека с признаками отравления продуктами горения обратились к медикам.