Костюмерная горела в столичном Театре юного зрителя
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Сотрудники МЧС при пожаре спасли трех человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство
В районе Сарыарка Астаны по ул. Жакып Омарова в подвальном помещении двухэтажного здания, в костюмерной, произошел пожар.
Оперативно прибывшие пожарные из задымленного здания вывели трех человек, ликвидировав пожар на площади 20 кв.м. Причина пожара устанавливается. Три человека с признаками отравления продуктами горения обратились к медикам.