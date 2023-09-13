Кожвендиспансер в Мангистауской области возвращен государству

Культура и общество
118
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мангистауский областной кожно-венерологический диспансер оценочной стоимостью свыше 145 млн тенге возвращен государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП.

Фото: instagram.com/mokvd_aktau/

Ранее предприятие было передано в доверительное управление ТОО «Реабилитационный центр Каракия» на 5 лет с правом последующего выкупа, несмотря на действовавший запрет правительства об отчуждении объектов здравоохранения.

«На сегодня договор передачи в доверительное управление расторгнут, имущество вновь под управлением государства», – отметили в Генпрокуратуре.

Также в ГП сообщили еще об одном факте возврата денег, выделенных государством в виде грантов.

«Фонд науки с 2017 по 2019 год предоставил ТОО Flow System грант в 259 млн тенге на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Однако получатель гранта свои обязательства перед фондом не выполнил, оставив проект нереализованным», – рассказали в прокуратуре.

В этой связи надзорный орган внес в суд иск, и с ответчика в пользу государства взыскано 259 млн тенге. 

#проверка #прокуратура #грант #бюджет #возврат #ГП

Популярное

Все
Как будет регулироваться платформенная занятость
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Шахматный караван отправился в путь
Я б в рабочие пошел
Вторые на планете
Первые плоды «Ауыл аманаты»
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Влажная уборка
Вселенная по имени Чингиз
Распоряжение Главы государства
Сказки в новых одежках
Назначен новый аким Павлодара
...А хорошо жить – еще лучше!
Распоряжение Главы государства
Чтобы нация была здоровой
Чтение с увлечением
Ради счастья детей
УЕФА номинировал победный гол Максима Самородова на звание самого красивого
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
Нота протеста
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Мал человек, да за рулем страшен
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Имущество на полмиллиарда тенге похитила у предприятия ОПГ …
Сильные дожди прогнозируют в Казахстане
Переизбрать председателя ОСИ теперь можно онлайн
Сбежавшую из больницы мошенницу разыскивают в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]