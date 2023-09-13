Кожвендиспансер в Мангистауской области возвращен государству

Мангистауский областной кожно-венерологический диспансер оценочной стоимостью свыше 145 млн тенге возвращен государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП.

Фото: instagram.com/mokvd_aktau/

Ранее предприятие было передано в доверительное управление ТОО «Реабилитационный центр Каракия» на 5 лет с правом последующего выкупа, несмотря на действовавший запрет правительства об отчуждении объектов здравоохранения.

«На сегодня договор передачи в доверительное управление расторгнут, имущество вновь под управлением государства», – отметили в Генпрокуратуре.

Также в ГП сообщили еще об одном факте возврата денег, выделенных государством в виде грантов.

«Фонд науки с 2017 по 2019 год предоставил ТОО Flow System грант в 259 млн тенге на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Однако получатель гранта свои обязательства перед фондом не выполнил, оставив проект нереализованным», – рассказали в прокуратуре.

В этой связи надзорный орган внес в суд иск, и с ответчика в пользу государства взыскано 259 млн тенге.