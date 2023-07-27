Краснокнижное растение на 7 млн тенге насобирали трое жителей ВКО

В городе Риддере изъяли более 4 тысяч штук черемши, занесенной в Красную книгу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

976 штук мелкосетчатого лука (черемша, калба), занесенного в список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, полицейские нашли у женщины, остановив ее около одного из магазинов Риддера.

У сопровождавших восточноказахстанку женщины и мужчины также обнаружили 984 и 2 063 штук черемши соответственно.

«Это редкое растение они втроем собрали вблизи села Черемшанка Глубоковского района ВКО и приехали в Риддер, чтобы продать, – установили во время расследования стражи порядка. – Общая сумма ущерба от незаконных действий составила около 7 млн тенге. Во время допроса все трое признали вину».

В отношении женщин 58 и 47 лет, а также 48-летнего мужчины избрана мера в виде подписки о невыезде.

По факту начато досудебное расследование по частям 1, 2 уголовной статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», которая влечет наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.