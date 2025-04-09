Занесенного в Красную книгу Казахстана журавля-красавку заметил и зарегистрировал инспектор парка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazagormany

Фото: Gazagormany

Журавль-красавка - редкий вид птиц, который находится под особой охраной. В последние годы наблюдается рост численности данной птицы.

Красавка – самый маленький представитель семейства журавлиных, предпочитают горные районы на высоте до 3 000 метров с наличием рек и озер.

Ежегодно в сентябре-октябре эти птицы мигрируют в более теплые регионы, в марте-апреле возвращаются обратно.