Природа Катон-Карагайского национального парка продолжает удивлять. В районе Бүркітау, на территории Алтайского лесничества, установленная фотоловушка зафиксировала редчайшего представителя фауны — снежного барса (ирбиса), занесенного в Красную книгу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Кадр из видео

Это важное событие стало очередным подтверждением того, что дикая природа региона сохраняет свою уникальность и биоразнообразие.

Установка фотоловушки была проведена сотрудниками парка — начальником отдела охраны и воспроизводства животного мира Е. Касымовым и государственным инспектором А. Шакеновым. Благодаря их профессионализму и внимательному отношению к своей работе стало возможным запечатлеть этого скрытного и почти неуловимого хищника.

Появление снежного барса на территории парка говорит о благоприятных условиях обитания для вида, а также о важности проводимой природоохранной работы. Ирбис - не только символ силы и выносливости горных экосистем, но и индикатор их экологического здоровья.