Дождливая и теплая погода сохранится на выходных в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды на предстоящие выходные дни представили в РГП «Казгидромет, передает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части Казахстана, под влиянием циклона из районов Москвы, сохранится неустойчивый характер погоды, во многих регионах пройдут кратковременные дожди; на северо-западе и севере страны временами сильные дожди, прогремят грозы, усилится ветер, днем возможен град.

При этом на Казахстан продолжит поступать очень теплый воздух из Средиземноморья, и в результате столбики термометров в большинстве областей повысятся до 27-35 градусов, а на юге до 35-42 градусов.