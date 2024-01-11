Кредиты на 21 млн тенге: Банковский работник оказался мошенником

В мошенничестве подозревается банковский работник из Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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В полицию Казыгуртского района обратилась группа местных жителей. По словам потерпевших, неизвестный оформил на их имя кредиты. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье "мошенничество". В ходе следственно-оперативной работы стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве.

Как выяснилось, 31-летний мужчина, будучи сотрудником банка, оформлял на кредиты на сумму от 70 тысяч до 1 миллиона тенге, используя документы клиентов банка.

Мужчину подозревают в обмане 47 человек. Общий ущерб составил около 21 миллиона тенге. В настоящее время подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.