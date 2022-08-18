Кредиты на 40 человек оформила аферистка в Атырауской области

На 40 млн тенге обманула аферистка жителей Атырауской области. Подозреваемая задержана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Атырау обратился в полицию с заявлением о присвоении 400 тысяч тенге мошенниками. Подозреваемой оказалась 35-летняя уроженка Карагандинской области.

Втираясь в доверие к гражданам, злоумышленница через банки второго уровня оформляла на них товарные кредиты. Так, подозреваемая обманула 40 жителей Атырауской области, причинив ущерб на сумму около 40 млн тенге.

По данному факту проводится расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемая задержана в Алматы и водворена в ИВС в соответствии со ст. 128 УПК РК.