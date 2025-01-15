Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь

Общество,Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

18-19 января во всех православных храмах столицы пройдет празднование Крещения Господне

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане традиционные крещенские купания будут проходить на городском пляже в районе набережной Столичного парка (возле Амфитеатра), для этого подготовлены четыре купели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

18-19 января в столице запланированы праздничные богослужения, традиционный Крестный ход и массовые купания.

Праздник будет проходить во всех православных храмах города: Успенском кафедральном соборе (ул. Кюйши Дины, 27), Констатино-Еленинском храме (пр. Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (пр. Богенбай батыра, 8).

Места для купаний станут доступными с 20:00 часов 18 января (после освящения воды) до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра 19 января до 23:00 часов 19 января.

Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи.

Акимат призывает жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.

«Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний», – предупредили в городской администрации. 

Во избежание несчастных случаев спасатели предупреждают, что:

- запрещено купаться в необорудованных местах без присутствия спасателей и медиков;

- нельзя оставлять детей без присмотра. Даже если ребенок хорошо умеет плавать, холодная вода и стрессовая ситуация могут выбить его из равновесия;

- не ныряйте в воду со льда. Это может привести к травмам;

- исключите употребление алкоголя. Погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения чревато резким переохлаждением организма и другими опасными последствиями.

#Астана #крещение #купания #прорубь

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