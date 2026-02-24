Спустя почти год после официального открытия в марте 2025 года обновлённый Promenade в Алматы окончательно закрепил за собой статус бизнес-парка класса А.

Объект полностью отошёл от традиционной концепции торгово-развлекательного центра и стал частью относительно свежего городского тренда – трансформации коммерческой недвижимости в многофункциональные деловые пространства.

Редевелопмент Promenade прежде всего стал ответом на структурные изменения рынка: снижение трафика в классических ТРЦ на фоне роста онлайн-торговли и изменения потребительских привычек сделало прежний формат экономически уязвимым.

«Promenade – один из первых торговых центров в Алматы. Ему больше 20 лет, и в какой-то момент он перестал быть конкурентоспособным, даже не учитывая влияния иных внешних условий. Появилось много гигантов, с которыми было бессмысленно соревноваться. При этом локация у нас очень хорошая: центр города, линия метро, вокруг – учебные заведения, торговые центры, офисы и рестораны. Инфраструктура позволяет работать без потери времени», – говорит генеральный директор Promenade Виктор Огай.

В результате объект был переформатирован в мультифункциональный бизнес-парк с акцентом на гибкие офисные решения. Центральным элементом комплекса стал коворкинг площадью 6 942 кв. м, рассчитанный на 1 600 рабочих мест. Пространство включает open-space зоны, «гибкие» офисы, переговорные комнаты и конференц-залы. На конец 2025 года в бизнес-парке функционируют 46 сервисных офисов, ориентированных на команды численностью от 6 до 40 сотрудников.

Promenade фактически перешел от модели аренды бутиков к резидентству. Ключевым показателем стала не площадь торговых операторов, а количество компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих внутри пространства.

«На сегодня у нас загруженность практически 96%. Promenade сейчас является многофункциональным комплексом, который включает в себя не только рабочие пространства, но и зоны ритейла, куда входят кофейни, рестораны, салоны красоты, барбершоп, химчистки и супермаркет «Магнум». Если смотреть в разрезе наших клиентов, то есть резидентов, то у нас присутствуют IT-компании, финансовый сектор, консалтинговые, логистические, строительные компании и маркетинговые агентства», – говорит Виктор Огай.

В отличие от классического ТРЦ с пиковым трафиком по выходным, бизнес-парк обеспечивает более равномерный поток резидентов и устойчивый спрос на инфраструктуру: от сервисных офисов до гастрономических точек.

«Мы работаем с компаниями, то есть с юрлицами, которые арендуют сервисные офисы. Это формат «под ключ», включающий в себя: оснащение мебелью, проводной интернет, Wi-Fi, административная поддержка, уборка, кухня, туалетные комнаты. Резиденту достаточно прийти со своим ноутбуком и больше ничего не нужно», – комментирует Виктор Огай, добавляя, что решен и вопрос качества, так как всё внутренне оснащение мебелью в Promenade сделала компания Innovest – это сестринская компаня Mercury Properties.

Среди сильных сторон резиденты отмечают современный дизайн, эргономику рабочих зон, качественное презентационное оборудование и работу администраторов.

«Все сервисы у нас схожие со Smart.Point. Внутри комплекса также сформирована повседневная инфраструктура: кафе и рестораны, супермаркет, бытовые сервисы и услуги, позволяющие решать рабочие и личные задачи в течение дня, не покидая пространство», – говорит Виктор Огай.

Появление пространств такого формата - не локальный эксперимент, а часть более широкого тренда 2025-2026 годов, складывающегося из нескольких ключевых составляющих:

Экономическая адаптивность

Редевелопмент устаревающих торговых площадей позволяет эффективно использовать крупные объёмы недвижимости, минимизируя риски простаивания активов. Гибкая офисная модель снижает барьер входа для МСБ: резиденты получают готовую инфраструктуру – мебель, интернет, клининг, административную поддержку - без капитальных затрат на обустройство.

Формирование деловых экосистем

Коворкинг становится инструментом сетевого взаимодействия. Соседство компаний из IT, маркетинга, финансов и креативных индустрий формирует среду естественных коллабораций. Для удалённых сотрудников подобные пространства выполняют также социальную функцию, снижая изоляцию и создавая чувство принадлежности к профессиональному сообществу.

Городская логика развития

Модель соответствует концепции «15-минутного города»: формирование рабочих мест в жилых районах снижает маятниковую миграцию и транспортную нагрузку. В зоне охвата Promenade проживают и учатся порядка 175 тысяч человек. По планам акимата Алматы на 2026-2027 годы, приоритетом остаётся обновление 38 общественных пространств. Проекты редевелопмента коммерческой недвижимости в деловые хабы укладываются в эту стратегию, они превращают закрытые торговые объекты в активные городские узлы.

Кроме того, важно отметить, что Promenade как проект компании Mercury Properties является частью крупной бизнес-экосистемы, в которую входят не только объекты коммерческой недвижимости, но и десятки других активов известного инвестора и мецената Тимура Кулибаева.

Таким образом коворкинг-пространство получает возможность быстрого и приоритетного доступа к множеству диверсифицированных услуг и возможностей: от банковского обслуживания до совместных проектов с крупнейшими в стране компаниями.

Компания Mercury Properties же как один из крупнейших в стране девелоперов, занимается не только Promenade, но и другими объектами: это и легендарное кафе «Акку» в Алматы, и ТРЦ Saya Park в Актау.