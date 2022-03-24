В Казахстане продолжит работать крупнейшая сеть кинотеатров Kinopark и Kinoplexx, передает Kazpravda.kz.

Генеральный директор Kinopark Алмаз Малдыбаев сделал официальное заявление по поводу отмены закрытия кинотеатров с 1 апреля. На апрель - май у сети будут кинокартины для показа. По словам Малдыбаева, его выступление о закрытии кинотеатров и многократные письма к представителям студий дали первый результат.

"Также большое содействие нам оказал министр культуры и спорта Даурен Абаев, собрав всех нас и всех представителей студий, взяв от них заверение, что кинотеатры, по крайней мере, на ближайшие 2-3 месяца будут обеспечены фильмами.

В связи с этим заявляем, что кинотеатры с 1 апреля будут работать", - отметил Малдыбаев.

Ранее сообщалось, что самая большая казахстанская кинотеатральная сеть Kinopark объявила о намерении закрыться с 1 апреля, а это 40% прокатного рынка страны.

Позже стало известно, что удалось договориться о том, что кинотеатры Kinopark смогут какое-то время поработать с локальным контентом и теми отечественными фильмами, которые имели успех в отечественном прокате и полюбились зрителям.

Также президент АО "Казахфильм" имени Ш. Айманова режиссер, продюсер Акан Сатаев в своем аккаунте сообщил, что Казахстан будет просить Голливуд предоставить нашей стране фильмы на оригинале с возможностью титрования и местного дубляжа.