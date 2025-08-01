Крупнейший энергопроект региона

Строительство
8
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Кокшетау на 300 гектарах строится собственная ТЭЦ, которая обеспечит город теплом и горячей водой

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как известно, Правительством РК принято решение строить теплоэлектроцентраль в Кокшетау собственными силами. Долгожданный и масштабный проект обещает решить дефицит тепла и дать городу мощный импульс. Фонд «Самрук-Қазына» обеспечил необходимое финансирование проекта, и на сегодня АО «Самрук-Энерго» уже приступило к строительству ТЭЦ. На стройплощадке темп работ с каждым днем набирает обороты, поскольку это уже реальная стройка, развернувшаяся на территории площадью более 300 гектаров. На этой немаленькой территории будет возведена сама станция, сис­тема газоочистки, золоотвал, открытое распределительное устройство на 110 кВ, мазутное хозяйство, крытый склад угля и другие сооружения.

По плану мощность новой станции составит 240 МВт электричества и 520 Гкал тепловой мощности. Это полностью покроет потребности города и обеспечит стабильное тепло, свет и горячую воду в домах кокшетаусцев, которые скоро забудут о бойлерах и «арис­тонах».

На днях на новой стройплощадке в Кокшетау побывали аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.

Глава региона Марат Ахметжанов отметил стратегическое значение строительства ТЭЦ как для города, так и для региона в целом:

– Без всякого преувеличения, для Кокшетау это историчес­кое событие. Новая ТЭЦ закроет одну из наиболее острых проблем – дефицит тепловой энергии и горячего водоснабжения, особенно зимой. Это не только про создание комфортных условий для местных жителей, но и про мощный импульс для развития города, возможности для запуска новых производств и развития бизнеса, новые рабочие места.

К слову, уже думают здесь и о людях, которые станут обслуживать станцию. Как отметил Марат Ахметжанов, будет создан городок энергетиков – возведут дома для работников ТЭЦ. Начата работа по подготовке кадров. К примеру, в этом году гранты акима Акмолинской области будут распределены по специализированным энергетическим вузам. А первые 10 грантов найдут своих обладателей среди абитуриен­тов из города Степногорска. Для этих студентов предусмотрена оплачиваемая практика на будущем объекте.

Аким региона и глава «Сам­рук-Энерго» провели на стройплощадке Кокшетауской ТЭЦ рабочее совещание с участием подрядных организаций.

– Заказчиком строительства станции является дочерняя компания АО «Самрук-Энерго» – ТОО «Кокшетауская ТЭЦ». При строительстве станции будет применено современное китайское оборудование, соответствующее строгим стандартам по экологии и энергоэффективности. При этом мы предусматриваем возможность расширения потенциала станции. Для этих целей будет построена необходимая инфраструктура, которая в случае увеличения энергопотребления в регионе позволит увеличить тепловую мощность, для чего возведут дополнительный энергоблок, – отметил председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.

Проектировщик и генеральный подрядчик доложили о выполненной на сегодня работе: проведены инженерно-геологические изыскания, разрабатывается проектная документация, размещаются заказы на производство оборудования на заводах-изготовителях. На самой стройплощадке ведутся подготовительные строительные работы.

Строительство ТЭЦ планируется завершить к концу 2028 года.

#строительство #ТЭЦ #Кокшетау

Популярное

Все
Сабантуй в Мамлютке
Almaty Circus Festival собрал мастеров из 15 стран
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Модернизация электросетей
Там, где падают метеориты и пахнет соснами
Горячо!
К настольному теннису растет интерес
Главный тренер
Новый Дом культуры для сельских талантов
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Армия вооружилась «цифрой»
Гранты на правовую и социальную помощь
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Молодежь «Жасыл Ел» собрала 18 мешков мусора в парке Астаны
Стартовала уборка озимой пшеницы
Бронзовое трио из Казахстана
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
Сенатор Жанболат Жоргенбаев отметил важность системного подхода к развитию приграничных территорий

Читайте также

Новый Налоговый кодекс решит проблему дробления стройкомпан…
Впервые за 30 лет в Костанайской области начали ремонт на п…
По мосту в Европу и Азию
В Астане проверили ход строительства «Комфортных школ»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]