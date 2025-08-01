Как известно, Правительством РК принято решение строить теплоэлектроцентраль в Кокшетау собственными силами. Долгожданный и масштабный проект обещает решить дефицит тепла и дать городу мощный импульс. Фонд «Самрук-Қазына» обеспечил необходимое финансирование проекта, и на сегодня АО «Самрук-Энерго» уже приступило к строительству ТЭЦ. На стройплощадке темп работ с каждым днем набирает обороты, поскольку это уже реальная стройка, развернувшаяся на территории площадью более 300 гектаров. На этой немаленькой территории будет возведена сама станция, сис­тема газоочистки, золоотвал, открытое распределительное устройство на 110 кВ, мазутное хозяйство, крытый склад угля и другие сооружения.

По плану мощность новой станции составит 240 МВт электричества и 520 Гкал тепловой мощности. Это полностью покроет потребности города и обеспечит стабильное тепло, свет и горячую воду в домах кокшетаусцев, которые скоро забудут о бойлерах и «арис­тонах».

На днях на новой стройплощадке в Кокшетау побывали аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.

Глава региона Марат Ахметжанов отметил стратегическое значение строительства ТЭЦ как для города, так и для региона в целом:

– Без всякого преувеличения, для Кокшетау это историчес­кое событие. Новая ТЭЦ закроет одну из наиболее острых проблем – дефицит тепловой энергии и горячего водоснабжения, особенно зимой. Это не только про создание комфортных условий для местных жителей, но и про мощный импульс для развития города, возможности для запуска новых производств и развития бизнеса, новые рабочие места.

К слову, уже думают здесь и о людях, которые станут обслуживать станцию. Как отметил Марат Ахметжанов, будет создан городок энергетиков – возведут дома для работников ТЭЦ. Начата работа по подготовке кадров. К примеру, в этом году гранты акима Акмолинской области будут распределены по специализированным энергетическим вузам. А первые 10 грантов найдут своих обладателей среди абитуриен­тов из города Степногорска. Для этих студентов предусмотрена оплачиваемая практика на будущем объекте.

Аким региона и глава «Сам­рук-Энерго» провели на стройплощадке Кокшетауской ТЭЦ рабочее совещание с участием подрядных организаций.

– Заказчиком строительства станции является дочерняя компания АО «Самрук-Энерго» – ТОО «Кокшетауская ТЭЦ». При строительстве станции будет применено современное китайское оборудование, соответствующее строгим стандартам по экологии и энергоэффективности. При этом мы предусматриваем возможность расширения потенциала станции. Для этих целей будет построена необходимая инфраструктура, которая в случае увеличения энергопотребления в регионе позволит увеличить тепловую мощность, для чего возведут дополнительный энергоблок, – отметил председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.

Проектировщик и генеральный подрядчик доложили о выполненной на сегодня работе: проведены инженерно-геологические изыскания, разрабатывается проектная документация, размещаются заказы на производство оборудования на заводах-изготовителях. На самой стройплощадке ведутся подготовительные строительные работы.

Строительство ТЭЦ планируется завершить к концу 2028 года.