Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», сообщает Kazpravda.kz

Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области.

Главы крестьянского хозяйства DIAS, вступив в сговор с местным ветеринарным врачом, для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупнорогатого скота, а также производстве и реализации молочной продукции.

Однако фактически в распоряжении КХ имелась лишь небольшая непригодная к осуществлению производственной деятельности животноводческая база.

Соответственно производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялась.

Часть из похищенных субсидий подозреваемые использовали на приобретение 60 голов племенных быков – производителей мясной породы, в результате чего получили дополнительный преступный доход в виде субсидий в размере 9 млн тенге.

«По приговору суда они признаны виновными по ст. 190 ч.4 п.2 УК «Мошенничество», 218 ч.2 п.1 УК «Легализация денег, полученных преступным путем» и 206 ч.3 п.2 УК «Неправомерные уничтожение или модификация информации», и им назначено наказание на сроки от 5 до 6 лет лишения свободы», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Управления сельского хозяйства в размере 339 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.