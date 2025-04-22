Крупное мошенничество с сельхозсубсидиями в Карагандинской области: суд вынес приговор

Суд,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Правонарушителей приговорили к длительным срокам заключения

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», сообщает Kazpravda.kz 

Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области.

Главы крестьянского хозяйства DIAS, вступив в сговор с местным ветеринарным врачом, для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупнорогатого скота, а также производстве и реализации молочной продукции.

Однако фактически в распоряжении КХ имелась лишь небольшая непригодная к осуществлению производственной деятельности животноводческая база.

Соответственно производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялась.

Часть из похищенных субсидий подозреваемые использовали на приобретение 60 голов племенных быков – производителей мясной породы, в результате чего получили дополнительный преступный доход в виде субсидий в размере 9 млн тенге.

«По приговору суда они признаны виновными по ст. 190 ч.4 п.2 УК «Мошенничество», 218 ч.2 п.1 УК «Легализация денег, полученных преступным путем» и 206 ч.3 п.2 УК «Неправомерные уничтожение или модификация информации», и им назначено наказание на сроки от 5 до 6 лет лишения свободы», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Управления сельского хозяйства в размере 339 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу. 

#АФМ #суд #мошенничество #приговор

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