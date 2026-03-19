Кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, решившего продать свою почку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Акмолинской области

В январе 2026 года 34-летний житель Алматинской области опубликовал в социальной сети объявление о продаже своей почки. После публикации он получил предложение от жителя Кокшетау, который добровольно оказывал содействие полиции в пресечении незаконной сделки. В феврале 2026 года мужчина прибыл в Кокшетау для прохождения медицинского обследования и заключения сделки, но был задержан сотрудниками полиции при получении части денег от ложного покупателя.

В суде он вину признал и объяснил, что опубликовал объявление о продаже почки, так как имеет материальные затруднения и задолженность по алиментам.

При назначении наказания, суд учел чистосердечное раскаяние, отсутствие вредных последствий от совершенного преступления. Приговором суда ему назначено 2 года условного лишения свободы, с установленинем пробационного контроля. Приговор не вступил в законную силу.