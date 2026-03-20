Новую докудраму о подростковой жестокости и буллинге выпустили в Казахстане

Закон и Порядок
88
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ленте также звучат истории молодых людей, оказавшихся в местах лишения свободы

Фото: пресс-служба МВД РК

МВД выпустило докудраму, основанную на реальных историях о подростковой жестокости и буллинге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В центре нового документального фильма реальные судьбы подростков, чья жизнь изменилась из-за насилия, давления среды и отсутствия контроля со стороны взрослых. Картина «Хулиган-ка» поднимает острые темы подростковой агрессии, буллинга и последствий необдуманных поступков.

Главная героиня Дарина, осужденная по статье 106 УК РК за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ее история  пример того, как влияние окружения и желание самоутвердиться могут привести к трагическим последствиям. В 14 лет она попала под влияние старшей «подруги», начала пропускать школу, употреблять алкоголь и участвовать в драках. Постепенно агрессия стала частью ее повседневной жизни.

Ситуация обострилась, когда Дарина, поддавшись давлению, жестоко избила девушку. Пострадавшая получила серьезные травмы и долгое время проходила лечение. Этот случай стал переломным моментом, приведшим к уголовной ответственности.

Фильм показывает, что подростковая жестокость часто связана с попытками самоутверждения, отсутствием жизненных ориентиров и поддерживающей среды. Подростки не всегда осознают последствия своих действий, а обычный конфликт может привести к тяжелым травмам или даже гибели.

В ленте также звучат истории других участников, включая молодых людей, оказавшихся в местах лишения свободы. Они размышляют о потерянных возможностях, несбывшихся мечтах и цене ошибок, совершенных в юности.

Проблема подростковой преступности остается актуальной. Однако, по данным МВД, ситуация постепенно улучшается.

«По итогам февраля 2026 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 24,3%. Тем не менее, на учете органов внутренних дел состоят более 2,9 тысячи подростков, а также свыше 6 тысяч родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. Особое внимание уделяется профилактике. За каждой школой закреплены участковые инспекторы, сотрудники ювенальной и криминальной полиции - всего около 8 тысяч сотрудников. В учебных заведениях регулярно проводятся правовые занятия, направленные на предупреждение правонарушений и формирование ответственности у подростков. За два месяца более 22 тысяч законных представителей привлечены к ответственности за нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время. За допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время наказаны 685 собственников заведений», – проинформировали в правоохранительных органах.

В МВД подчеркивают, что профилактическая работа будет активно продолжена в рамках реализации принципа «Закон и Порядок».

Документальный фильм «Хулиган-ка»  это не только рассказ о конкретных судьбах, но и предупреждение обществу: подростковая агрессия не возникает сама по себе. Она формируется под влиянием среды, равнодушия и отсутствия контроля. И предотвратить ее можно только совместными усилиями семьи, школы и общества.

#МВД #подростки #преступность #докудрама

