Фото: ДЧС Карагандинской области

В Карагандинской области разыгрался ураганный ветер. Его скорость доходила до 30 м/с. В результате с четырех домов и двух нежилых зданий сорвало крыши, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Ураган снес крышу с двух пятиэтажных домов на окраине Караганды и одного – в городе Абай. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники департамента по ЧС Карагандинской области. Они крепили на поврежденных крышах профлисты, которые могли упасть и создавали угрозу для прохожих.

В селе Чкалово Бухар-Жырауского района от ветра пострадала кровля одноэтажного дома. В поселке Ботакара стихия обрушилась на здание ЦОНа - НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Сорванной оказалась кровля на площади около 200 кв м.

В поселке Габидена Мустафина частично повреждена кровля офисного здания. Спасатели оперативно убрали обломки крыши в безопасное место и уведомили о ЧП владельца строения.

Кроме того, были повреждены два автомобиля.