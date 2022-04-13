К подготовке высококлассных специалистов в Алматы будут активно привлекать работодателей.

В мегаполисе планируют соз­дать региональный Атлас новых профессий и компетенций – это сборник тех профессий, которые, по мнению отраслевых экспертов, уже востребованы или появятся на рынке труда в ближайшем будущем.

По словам заместителя руководителя городского управления образования Кайрата Жуманова, атлас формируется с учетом специфики Алматы. По мере его готовности будут даны конкретные рекомендации для региона, в том числе по профессиональным должностям будущего для включения их в классификатор технического и профессионального образования.

Пока комиссия по формированию государственного образовательного заказа при акимате города продолжает составление перечня и количества востребованных специальностей на городском рынке труда. К концу апреля информация о специальностях по госзаказу появится на сайте управления образования.

С начала 2019 года в 20 государственных колледжах Алматы внедрено подушевое финансирование, в этом году еще 29 частных колледжей стали работать в рамках госзаказа. Во исполнение поручения Главы государства о переориентировании госзаказа на технические специальности 60% студентов алматинских заведений профессионального образования будут приняты на бесплатной основе.

Абитуриентов, желающих поступить в колледжи Алматы, ждут перемены. Среди новшеств – возможность выбрать одновременно до четырех специальностей и четырех учебных учреждений. Прием документов начнется с 20 июня через портал электронного правительства и непосредственно в колледжах.

– Вступительные экзамены будут проводиться по педагогическим, медицинским специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки, – сообщил Кайрат Жуманов. – По всем другим экзамены отменены.

Поступающим на рабочие профессии предстоит пройти собеседование. Абитуриенты, претендующие на специальности среднего звена, должны будут участвовать в конкурсе на право обучения по госзаказу. Окончательный отбор проводится по среднему конкурсному баллу школьного аттестата.

Стоит напомнить, что колледжи получили академическую самостоятельность. В частности, если раньше МОН устанавливало сроки обучения по различным квалификациям, и они составляли от 2 до 4 лет, то теперь данной нормы нет. Время подготовки молодых специалистов будет зависеть от конкретных образовательных программ, согласованных с производственными предприятиями, и ожидаемых работодателями результатов профподготовки.

Сегодня колледжи совместно с заказчиками-работодателями самостоятельно определяют содержание подготовительных программ, то есть стандарты обу­чения будущих специалистов полностью ориентированы на запросы рынка труда.

Собственники и менеджеры предприятий мегаполиса готовы участвовать в этом процессе, выстроены определенные прак­тики сотрудничества сузов и представителей рынка труда. Они решают главные задачи подготовки необходимых экономике страны профессио­налов.

Прежде всего это актуализация образовательных программ для ухода от формализма и подготовки действительно востребованных в реальном секторе кадров.

– Во всех государственных колледжах Алматы созданы индустриальные советы, тем самым увеличен пул работодателей, участвующих в разработке образовательных программ, – сообщил Кайрат Жуманов.

К примеру, в феврале этого года крупные предприятия города взяли шефство над 22 государственными колледжами на основании трехсторонних меморандумов между учебными заведениями, предприятиями и управлением образования. В списке социальных партнеров – Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Казахский национальный женский педагогический университет, КазНМУ им. С. Асфендиярова, и с другой стороны – компании «КазСПО-N», «НПО Группа компаний «DOSTI», «Crown star» – гостиница «Казахстан», «Казлегпром-Алматы», «АлматыЭнергоСервис», «MEGA Моторс», Алматинский электромеханический завод, «Мехэлектромонтаж», «КТЖ – Грузовые перевозки».

Такое сотрудничество позволяет обеспечить студентам прохождение производственной практики и получение опыта от наставников, а работодателям – участие в актуализации учебных программ и планов.

Успешным опытом в деле повышения престижа рабочих профессий и развития профессио­нального образования признано участие колледжей Алматы в меж­дународном некоммерческом движении WorldSkills. Участниками одноименных чемпионатов студенты стали еще в 2015 году. Престижное мероприятие, проводимое во всем мире, позволяет проверить уровень рабочих умений и навыков будущих специалистов и сравнить их с мировыми стандартами.

10 мая в мегаполисе пройдет региональный чемпионат WorldSkills Almaty. На участие в нем поданы заявки по 49 компетенциям от 314 конкурсантов. В рамках профессионального состязания будут работать 406 экс­пертов со всего мира.