Кто из казахстанских боксеров выйдет на ринг 12 сентября
Сегодня, 12 сентября, в Ливерпуле (Великобритания) пройдет очередной день чемпионата мира по боксу, сообщает Kazpravda.kz
Казахстанские боксеры выступят в оставшихся четвертьфиналах и в первых поединках в рамках 1/2.
Дневная сессия, начало в 16.00
До 48 кг, четвертьфинал: Назым Кызайбай - Анна Охота (Украина)
До 50 кг, четвертьфинал: Санжар Ташкенбай - Сингх Мандегбам (Индия)
До 60 кг, полуфинал: Виктория Графеева - Ребека Де Лима Сантос (Бразилия)
Вечерняя сессия, начало в 22.00
До 65 кг, полуфинал: Аида Абикеева - Мэрри Уолш (Ирландия)
Свыше 80 кг, полуфинал: Елдана Талипова - Агата Качмарска (Польша)
Свыше 90 кг, полуфинал: Айбек Оралбай - Хулио Сесар ла Крус (Куба)