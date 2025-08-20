В состав мужской сборной нашей страны вошли: Санжар Ташкенбай (в весовой категории до 50 кг), Μахмуд Сабырхан (до 55 кг), Бибарыс Жексен (до 60 кг), Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Бекзат Нурдаулетов (до 85 кг), Сагындык Тогамбай (до 90 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

За женскую сборную нашей страны выступят: Назым Кызайбай (до 48 кг), Алуа Балкыбекова (до 51 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Надежда Рябец (до 75 кг), Гульсая Ержан (до 80 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).