Кто провоцирует газовый ажиотаж?

О том, почему газа не хватает, хотя производят его в достаточном объеме, в том числе на территории региона, шла речь на совещании в областном акимате под председательством акима Нурлыбека Налибаева.

Как сообщила пресс-служба акима области, в соответствии с планом поставок Минэнерго Кызылординской области ежемесячно в среднем выделяется около 6–7 тыс. тонн газа. Вот и в октябре регион получил 6 791 тонну, в том числе от компании «Казгермунай» – 5 427 тонн, компании «ПКОП» – 1 364 тонны.

Однако в связи с внеплановыми работами на газовой установке компании «КазГерМунай» объем поставок автогазового топлива сократился на 529 тонн, именно столько регион недополучил. Казалось бы, всего на 10% меньше обычного лимита, которого вполне хватало и автовладельцам, и предпринимателям, но... Поползли слухи. На их основе ряд АЗС стал вводить лимитированный отпуск газа. В других местах сжиженный газ вдруг незначительно, но подорожал…

В этой связи глава региона подверг жесткой критике операторов, которые стали продавать предпринимателям предназначенный для нужд населения дешевый газ по завышенной стоимости.

В областном центре и районах области приступила к работе комиссия, которая будет следить за распределением и ценами. Кроме того, на границе региона с Туркестанской, Актюбинской областями и областью Улытау установлены специальные посты для контроля за транспортировкой сжиженного газа.

Сейчас нехватки газа для рядового потребителя быть не может, заявляют в областном акимате. Минэнерго выделен дополнительный объем – 504 тонны. Вагоны от компании «СНПС Актобемунайгаз» уже прибыли в Кызылорду. Более того, были проведены переговоры с компанией «Саутс Ойл», и она выделила области еще 104 тонны газа.

Так что на сегодня в регионе запасы сжиженного газа даже превышают обычные месячные объемы. А на ноябрь, как сообщили в областном акимате, предусмотрена поставка в регион 7 458 тонн. В том числе от компании «КазГерМунай» – 4 740 тонн, из них в первой декаде поступит 1 840 тонн.

В этой связи на совещании в акимате Нурлыбек Налибаев пригрозил тем предпринимателям, кто «под шумок» пытается поднять цены на сжиженный газ или самоуправно вводит лимиты на его отпуск «в одни руки», тем самым провоцируя ажиотаж.

– Бизнес основывается не только на бесконечном извлечении прибыли, – подчеркнул глава региона, – но и на честном отношении к делу. Беспорядка и самоуправства, где бы то ни было, мы не допустим!