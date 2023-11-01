Кто провоцирует газовый ажиотаж?

Проблемная зона, Спецпроекты
73
Наталья Денисова

В Кызылординской области возник дефицит сжиженного газа для заправки автомобилей.

коллаж Павла Цедилина

О том, почему газа не хватает, хотя производят его в достаточном объеме, в том числе на территории региона, шла речь на совещании в областном акимате под председательством акима Нурлыбека Налибаева.

Как сообщила пресс-служба акима области, в соответствии с планом поставок Минэнерго Кызылординской области ежемесячно в среднем выделяется около 6–7 тыс. тонн газа. Вот и в октябре регион получил 6 791 тонну, в том числе от компании «Казгермунай» – 5 427 тонн, компании «ПКОП» – 1 364 тонны.

Однако в связи с внеплановыми работами на газовой установке компании «КазГерМунай» объем поставок автогазового топлива сократился на 529 тонн, именно столько регион недополучил. Казалось бы, всего на 10% меньше обычного лимита, которого вполне хватало и автовладельцам, и предпринимателям, но... Поползли слухи. На их основе ряд АЗС стал вводить лимитированный отпуск газа. В других местах сжиженный газ вдруг незначительно, но подорожал…

В этой связи глава региона подверг жесткой критике операторов, которые стали продавать предпринимателям предназначенный для нужд населения дешевый газ по завышенной стоимости.

В областном центре и районах области приступила к работе комиссия, которая будет следить за распределением и ценами. Кроме того, на границе региона с Туркестанской, Актюбинской областями и областью Улытау установлены специальные посты для контроля за транспортировкой сжиженного газа.

Сейчас нехватки газа для рядового потребителя быть не может, заявляют в областном акимате. Минэнерго выделен дополнительный объем – 504 тонны. Вагоны от компании «СНПС Актобемунайгаз» уже прибыли в Кызылорду. Более того, были проведены переговоры с компанией «Саутс Ойл», и она выделила области еще 104 тонны газа.

Так что на сегодня в регионе запасы сжиженного газа даже превышают обычные месячные объемы. А на ноябрь, как сообщили в областном акимате, предусмотрена поставка в регион 7 458 тонн. В том числе от компании «КазГерМунай» – 4 740 тонн, из них в первой декаде поступит 1 840 тонн.

В этой связи на совещании в акимате Нурлыбек Налибаев пригрозил тем предпринимателям, кто «под шумок» пытается поднять цены на сжиженный газ или самоуправно вводит лимиты на его отпуск «в одни руки», тем самым провоцируя ажиотаж.

– Бизнес основывается не только на бесконечном извлечении прибыли, – подчеркнул глава региона, – но и на честном отношении к делу. Беспорядка и самоуправства, где бы то ни было, мы не допустим!

#Кызылординская область #дефицит #газ #сжиженный газ

Популярное

Все
Оторвал пацанов от улицы
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Крематорий: удобрение вместо яда
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Высокая оценка
Было тяжело, но мы выстояли
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Карьер или парк?
Дави на газ!
Что тормозит креативную отрасль?
Девять лет пустых обещаний

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]