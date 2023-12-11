Кто виноват в трагедии?

Свои выводы она озвучила в субботу, 9 декабря. Было установлено, что сначала в лаве добычного участка возник пожар, а потом произошел взрыв метановоздушной смеси. Детонатором стала искра, которая образовалась из-за трения элементов скребкового конвейера. А метан выделился из нижележащего угольного пласта.

Кроме того, комиссия выявила нарушения требований промышленной безопасности. В частности, речь идет о неудовлетворительной организации горных работ на шахте имени Костенко и недостаточном производственном контроле. Особенно слабым он был, отмечает Министерство по ЧС РК, при выполнении пыле- и взрывозащитных мероприятий.

В итоге правительственная комиссия установила стопроцентную вину работодателя в групповом несчастном случае на шахте имени Костенко. Определено 19 руководителей и ИТР, допустивших нарушения требований промбезопасности. Они являются подозреваемыми по уголовному делу, расследование которого началось еще в день трагедии, 28 октября. Его проводит межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров.