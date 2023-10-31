Куда сходить на каникулах с детьми в Астане

Следующая неделя будет богатой на мероприятия в столице. Астанчане смогут посетить концерты, шоу, выставки и выбрать развлечения для детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: kazpravda.kz

1 ноября в 10:00 во Дворце школьников им. Аль-Фараби откроется международная выставка «Музей Сладостей», которая продлится до конца недели.

В 11:00 Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького поставит сказку М.Супонина «Коза-Дереза», а вечером в 19:00 ч. состоится показ спектакля «Алия».

В это же время во Дворце «Жастар» жители столицы смогут посмотреть спектакль «Лифт», а в Государственном академическом русском драматическом театре им. М. Горького – концерт, приуроченный ко дню рождения театра. Вход бесплатный.

В 19:30 во Дворце «Жастар» жители столицы смогут посмотреть концерт «Ретро-хиты».

2 ноября в 11:00 в театре «Жастар» поставят казахскую народную сказку «Ұр тоқпақ», на этой же сцене инклюзивный театр «Қанаттылар» представит сказку «Үй таңдаған лақ».

Вечером в 19:00 в театре юного зрителя пройдет музыкальный спектакль «Ғашық-Жүрек», а в «Астана Опера» - опера «Қыз Жібек».

3 ноября в 11:00 в русском театре им. М. Горького пройдет сказка Т. Уфимцева «Щелкунчик».

В 14:00 и 16:00 в Театре кукол покажут спектакль «Элвин және жұмбақ орманның тұрғындары». Постановку можно будет еще посмотреть 4 и 5 ноября.

В 19:00 часов в государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоится концерт «Елім деп күй төгемін». Также в государственном академическом русском драматическом театре им. М.Горького состоится комедия А.Чехова «Вишнёвый сад».

4 ноября в 11:00 в русском драматическом театре пройдет сказка «Братец Лис и братец Кролик», а вечером в 18:00 ч. – спектакль «Гроза».

В 12:00 и 16:00 в театре «Жастар» покажут сказку Ә.Файзуллина «Үй таңдаған лақ».

В 16:00 4 и 5 ноября в Столичном цирке состоится цирковая программа цирка на воде AQUAMARINE.

В 18:00 государственный театр драмы и комедии им. Азербайжана Мамбетова приглашает на спектакль «Жас Абай».

В это же время в театре Astana Ballet будет проходить концерт «Есімдер» при участии Марата Бисенгалиева. Также в театре «Астана Опера» можно посетить концерт «Музыка любви» или концерт симфонической музыки «Мир турецких сериалов» в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева.

5 ноября в Государственном академическом русском драматическом театре им. М. Горького пройдет сказка М.Супонина «Коза-Дереза».



В 18:00 в Государственном академическом русском драматическом театре им. М. Горького пройдет спектакль «Гоголь. Петербург», сценическая фантазия по мотивам петербургских повестей Н.Гоголя.

В 19.00 часов в столичном театре «Жастар» пройдет театрализованная концертная программа С.Дүйсенбиева «Махаббат миниатюралары».

В 20.00 часов в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоится концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого с симфоническим оркестром «Я люблю, и значит, я – живу!».