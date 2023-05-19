Кумыс доброй надежды

Осмотрев новый объект, принадлежащий ТОО «Асхат-Агро», аким СКО Айдарбек Сапаров выразил надежду на дальнейшее развитие производства кумыса в регионе. Он сказал, что нужно больше открывать подобных объектов.

Кумыс – традиционный ферментированный напиток, изготавливае­мый из кобыльего молока, имеющий давние традиции в казахской культуре. Кумыс известен своими целебными свойствами, способ­ностью повышать иммунитет, улучшать пищеварение и оказывать общее оздоравливающее действие.

Северо-Казахстанская область благодаря своим природным условиям и наличию лошадиного поголовья считается идеальным регионом для развития производства кумыса, но используется для этого еще далеко не в полной мере.