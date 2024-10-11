Курс тенге к доллару вернется к более фундаментальным значениям – Нацбанк

В последние дни с начала октября наблюдается усилившаяся волатильность курса тенге к доллару. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов в ходе пресс-конференции назвал способствующие этой тенденции факторы, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Он пояснил, что волатильность обусловлена ростом экономической активности и увеличенным спросом на американскую валюту со стороны различных секторов экономики.

«Сейчас достаточно горячий период – закладываются инвестиционные торговые, инфраструктурные контракты. Во многом эти контракты с использованием импортного сырья, оборудования и технологий, всё это вызывает повышенный спрос на доллары. Таким образом мы видим, что курс доллара несколько повысился», – заявил Сулейменов.

Он отметил, что помимо укрепления самого тенге, происходит усиление доллара в результате денежной политики ФРС США, что влияет на курс тенге. С начала октября индекс доллара к шести основным валютам усилился на 2,1%. Это касается и евро, и иена, и франка.

Еще одним значимым фактором глава Нацбанка назвал план довести долю валютных активов ЕНПФ до 40% – это тоже стало дополнительным фактором спроса на доллар на рынке.

«На сегодня мы достигли этой доли, то есть сейчас из 20,5 трлн активов ЕНПФ 40% где-то в долларах. Поэтому мы приняли решение о приостановлении покупки доллара для фонда. Мы своей цели достигли и больше нам доллары не нужны, мы просто будем поддерживать на том же уровне», – сказал Сулейменов, добавив, что кроме того правительство запросило дополнительный трансферт из Нацфонда.

Нацбанк будет в связи с этим продавать рекордные 1,3 и 1,4 млрд долларов из Нацфонда для Министерства финансов для бюджета.