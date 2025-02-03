Курс тенге укрепился к доллару США по итогам января - Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам января курс тенге укрепился на 1,3%, до 518,2 тенге за доллар США, передает Kazpravda.kz

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 254 до 227 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,5 млрд долл. США.

«Продажи валюты из Национального фонда за январь составили 850 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Доля продаж из Национального фонда составила 19% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты», - говорится в соообщении.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в феврале Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 550 до 650 млн долларов США.

Сообщается, что в январе финрегулятор не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в феврале не планируется.

В январе Национальный банк принял решение о внедрении механизма зеркалирования, подразумевающего продажу на внутреннем валютном рынке долларов США, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий. В рамках данного решения в январе было стерилизовано 244 млрд тенге. В феврале в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте порядка 250 млрд тенге.

В рамках принципа транспарентности главный банк страны продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.