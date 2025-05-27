И новое дело бизнесвумен удалось. Ранее, будучи горожанкой, Айман Тохтасыновна специализировалась на консалтинге по административным технологиям управления, у нее была своя бизнес-школа. Но, как говорится, легко советовать другим, попробуй сам… Тем более что из-за пандемии многие стали сворачивать свою деятельность, и потребность в консультациях и обучении навыкам бизнеса резко снизилась. Как пояснила Айман, это и подвигло ее переехать в сельскую местность и, как натуре деятельной, заняться фермерским хозяйством.

Она смело пробовала одну специализацию за другой, пока не остановила свой выбор на откорме скота, выращивании лошадей, разведении домашней птицы (кур, гусей, индюков), организовав ТОО «Aiman organic food». При этом со временем для всего выращенного мяса она наладила переработку, вплоть до консервирования по современным технологиям, и только затем уже продажу потребителям. Кроме того, стремясь обеспечить занятость работников и финансовую устойчивость бизнеса, предпринимательница открыла швейный цех, в котором шьют одеяла из верблюжьей и овечьей шерсти, в планах – пошив комфортных тапочек.

Первыми покупателями тушенки и готовых блюд, предложенных в реторт-пакетах, стали ее знакомые. Как отметила Айман, она сама любит путешествовать, поэтому в ходе выездов на природу вкусная еда – один из основных приоритетов. Причем если на первых порах ее бизнес выпус­кал тушенку и другие консервы в стекле, то вскоре решено было отказаться от слишком тяжелой и ломкой тары и производить тушенку в реторт-пакетах.

Строго говоря, реторт-пакеты – это для армейского сухпайка. Технология пришла к нам из США и предназначена для упаковки продуктов длительного хранения при комнатной температуре и без холодильника в течение минимум пяти лет.

Но после оформления всех разрешительных документов Айман Жармухамед решила остановиться­ в ограничениях

срока годности на свою продукцию в два года. Просто опыт показал, что в быту нет смысла делать запасы на более длительные сроки. Но и при таких гарантиях консервы расходятся хорошо. Особенно они понравились туристам и альпинистам, у которых вес имеет большое значение, каждый грамм заплечной поклажи на счету.

Известный казахстанский покоритель вершин Максут Жумаев лично оценил ассортимент питания от Айман в реторт-пакетах. В ассортименте, помимо традиционной тушенки из конины, телятины и птицы, различные мясные каши, есть куырдак и гуляш, кабанчик в апельсинах и другие готовые блюда, упакованные в реторт-пакеты. Добавив при необходимости воды и разогрев за пять-десять минут, можно получить полноценный и сытный обед.

Будучи опытным администратором с предпринимательской жилкой, Айман быстро освоила премудрости ведения крестьянского хозяйства, научилась выращивать птицу, ухаживать за крупным рогатым скотом и лошадьми. Зачем?

Ведь вот он, легкий путь: открой цех по переработке мяса и выпуску консервов, скупай мясо у местного населения. Так нет, она сделала ставку на выпуск именно высококачественной еды, удовлетворяющей спрос самых привередливых гурманов, где от качества используемых ингредиентов зависит и конечный результат.

Как считает Айман, высокое качество продукта можно гарантировать только тогда, когда точно знаешь, какое сырье используешь, когда ты сам его вырастишь.

Первыми дегустаторами и оценщиками выпускаемой продукции, по словам Айман Жармухамед, является ее семья, дети и внуки, после их оценки и одобрения новая продукция идет к рядовым потребителям.

Вся продукция ТОО «Aiman organic food» задекларирована, сертифицирована. Ее не страшно включать в школьное питание, она безопасна и полезна.

Маленькая деталь: когда кто-то из родственников бизнесвумен оказывается в больнице, Айман порой бывает некогда их навещать, но она отправляет им эти реторт-пакеты, и их содержимое, немного подогретое, съедается с аппетитом.

Как уже было сказано выше, Айман Тохтасыновна любит путешествовать и всегда берет с собой только то, что сама же и выпускает, – туристское питание в пластиковой упаковке. Более того, весь Казахский экспедиционный клуб, в котором она состоит, также употребляет во всех своих кампаниях ее походный провиант. Большой спрос на продукцию Aiman organic food есть и в сетевой торговле, потому что это вкусно, натурально и полезно, процентное содержание мяса очень высокое.

Кстати, по своему первому образованию Айман – биолог, кандидат наук, поэтому с вопросами рецептуры, изучения и освоения технологий, современного оборудования особых проблем не возникает.

В воплощении задуманного ей помогает небольшая, но дружная команда, которая участвует в выращивании скота и птицы, оказывает помощь в переработке продукции, а также занимается выпуском швейных изделий. По оценке Айман, производство и выпуск продуктов питания – актуальная тема, имеющая большие перс­пективы, этот рынок оценивается во многие миллиар­ды долларов. Так что Айман со своей фермой лишь песчинка, в этой сфере места хватит всем желающим.

– Я много поездила по миру, и что интересно – 80 процентов продовольствия на прилавках магазинов составляет готовая еда или полуфабрикаты. Просто мясом мало кто торгует. Это невыгодно. Так что необходимо и дальше развивать фермы по выращиванию птицы и крупных животных, закупать необходимые производственные линии для переработки мяса. А не гнать на экспорт живых бычков… Со временем, полагаю, это понимание станет руководством к действию для широких кругов бизнеса. Что касается моей фермы, мы к этому формату уже готовы, хорошо освоили технологии, имеем самое лучшее оборудование, которое есть на сегодняшнем рынке, – отметила Айман Жармухамед.