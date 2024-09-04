Квартирный вопрос: завещание умершей супруги оспорил муж в суде

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По информации Верховного суда, О. и М. в период брака приобрели квартиру на основании договора приватизации. В 2013 году супругой составлено завещание, которым она определила племяннику свою ½ долю жилищного имущества.

В 2021 году после ее смерти наследнику выдано свидетельство в отношении указанной доли.

Будучи нетрудоспособным супругом умершей, О. обратился в суд с иском к племяннику покойной, настаивая на своем праве на обязательную долю в наследстве, несмотря на волеизъявление наследодателя.

Суд первой инстанции присудил причитающуюся долю истцу в размере ¾, а долю ответчика – ¼ в квартире.

Суд исходил из того, что на момент смерти наследодателя, ее супруг являлся нетрудоспособным в силу достижения пенсионного возраста. Независимо от содержания завещания, он имеет право на обязательную долю в наследстве.

Апелляционная инстанция изменила решение, присудив супругу умершей – 5/8, племяннику – 3/8. Дело пересмотрено в кассационном порядке.

Верховный Суд отменил постановление апелляционной инстанции, которым перераспределены доли в наследстве не в пользу истца, и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Кассационная инстанция подтвердила, что в соответствии со статьей 1069 ГК нетрудоспособные супруги имеют право на обязательную долю в наследстве, которая составляет не менее половины от доли, причитающейся при наследовании по закону.

«В постановлении высшей судебной инстанции подчеркнута важность защиты интересов социально уязвимых категорий граждан, к которым относятся нетрудоспособные супруги. Обязательная доля в наследстве гарантирует им минимальный уровень материального обеспечения после смерти супруга, независимо от его воли, выраженной в завещании. При отсутствии завещания, истец, как переживший супруг, получил бы ½ часть спорной квартиры в качестве наследства по закону», – говорится в сообщении.

В решении суда первой инстанции определены окончательные размеры долей сторон, с учетом обязательной доли – половины квартиры.