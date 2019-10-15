«Кыран» в ауте

Ксения Черника

Поводом стало сообщение о том, что игроки на протяжении семи месяцев не получают заработную плату. Сначала подобные заявления заполонили социальные сети, а потом ситуацию прокомментировали чиновники от спорта, пригласив на минувшей неделе журналистов в Туркес­тан на пресс-конференцию.

На ней было заявлено, что акимат­ Туркестанской облас­ти обеспокоен ситуацией в футбольной команде «Кыран», футболисты которой, действительно, уже семь месяцев не получают заработную плату.

Ранее владельцы клуба встретились с заместителем акима области и руководителями соответствующих управлений. На встрече стороны обсудили финансовые проблемы. Ознакомившись с положением футбольной команды, руководство региона подчеркнуло, что в первую очередь необходимо погасить задолженность перед спортсменами.

По данным областного управления финансов, доверенное лицо не выполнило условия договора. Выяснилось, что он без согласования с областным управлением физической культуры и спорта повышал заработную плату сотрудникам и неоднократно менял директоров. Кроме того, выделенные в нынешнем году из областного бюджета 281 млн тенге были использованы не по назначению. В частности, средства направили на создание еще одной команды при футбольном клубе «Кыран» для участия во Второй лиге.

После выявления нарушений областное управление финансов направило уведомление руководителям футбольной команды «Кыран» о невыполнение условий договора. Имущест­во должно быть возвращено государству в течение 10 дней с момента расторжения договора. Если доверительный управляю­щий не согласен с требования­ми, управление оставляет за собой право обратиться в суд.

Напомним, футбольная ­команда «Кыран» перешла в доверительное управление летом 2017 года некоему гражданину сроком на 10 лет с сохранением статуса. В тендере за место управляющего в «Кыране» принимали участие три претендента. Двое из них были представителями футбольного клуба – бывший в то время директор и спортивный руководитель. Победу одержал человек со стороны, выложив 80 млн тенге.

Согласно правилам, утверж­денным Министерством нацио­нальной экономики, по доверительному управлению был заключен договор между государством, учредителем и лицом, которое взяло под управление клуб. В нем оговорены все условия. В частности, управляющий должен вкладывать определенные инвестиции в развитие структуры. Государство брало на себя обязательство продолжать финансировать ее, но в то же время давало возможность управляющему проявить себя.

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