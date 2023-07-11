Лабораторию по изготовлению "синтетики" выявили в Караганде

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Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности Управления полиции Караганды задержали в одном из дачных обществ 28-летнего мужчину. Он признался, что в различных районах города разложил несколько оптовых закладок, в каждой из которых находится по 20-30 свертков с синтетическим наркотиком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Во время проверки и уточнений показаний подозреваемого полицейские изъяли 3 оптовых закладки с веществом белого цвета, предположительно наркотического средства синтетического происхождения, общим весом около 100 гр.

"При обыске квартиры, арендованной подозреваемым, была обнаружена лаборатория по изготовлению синтетического наркотика. Изъяты индукционная плита для его варки, две пары термометра, две пары респираторов, пластмассовые емкости и предметы, предназначенные для измерения и фасовки, а также около 500 гр готового для реализации синтетического наркотика", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Согласно заключению экспертизы, представленное на исследование вещество является психотропным наркотическим средством синтетического происхождения.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".