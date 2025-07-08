Тех, кто не будет соблюдать новые правила, могут просто не пустить и не вернуть деньги за билет

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В известный итальянский оперный театр «Ла Скала» больше не будут пускать в шортах, майках и тапочках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Посетителей просят «одеваться так, чтобы это соответствовало этикету театра и вызывало уважение к самому театру и другим зрителям». Тех, кто не будет соблюдать дресс-код, могут просто не пустить и не вернуть деньги за билет.

При этом вечерние платья или галстуки надевать необязательно, отмечают в Ла Скала. Блузы или платья с открытыми плечами также разрешены.

Персонал будет учитывать культурные особенности: например, японцы в кимоно и традиционных сандалиях будут допущены в театр.

«Ла Скала» – один из самых известных оперных театров мира и важная туристическая достопримечательность Милана. Он вмещает около 2 000 зрителей.