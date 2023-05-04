Легковушка загорелась, грузовик перевернулся – смертельное ДТП в Актюбинской области
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Водитель легковушки погиб в результате ДТП в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
4 мая на автодороге Самара – Шымкент в районе поселка Кобда столкнулись Nissan Almera и грузовая машина Shacman.
В результате ДТП легковое авто загорелось, а грузовик перевернулся.
Водитель Nissan погиб на месте происшествия. Водитель грузовика с телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу поселка Кобда.