Лесной пожар в Наурзумском заповеднике потушен

В Наурзумском государственном природном заповеднике потушили крупный пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Напомним, пожар в заповедной зоне вспыхнул 21 августа в 16:30 в результате возгорания сухой травы и кустарников. Огонь распространился на лесные околки. Примерно через полчаса был обнаружен еще один очаг пожара, а через время и третий.

К утру следующего дня спасателям удалось локализовать пожар на двух участках.

По информации оперативного штаба ДЧС, 22 августа в 18:10 потушен пожар в Бишагашском лесничестве в Наурзумском заповеднике (предварительная площадь – 807 га), а также на другом участке, где горел сухой камыш на предварительной площади 10 га.

В 18:53 того же дня огнеборцам и работникам заповедника удалось локализовать пожар на третьем участке, в районе отделения Карамайшы. Идут окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания.

Причина и общая площадь пожара устанавливаются.