Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале elicense.kz стала доступна новая услуга для юридических лиц – получение лицензии на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Услуга автоматизирована и позволяет предпринимателям подать заявление полностью онлайн.

Оформление лицензии является обязательным условием для законного экспорта определённых категорий сырья, произведённого на территории Казахстана. Нововведение значительно упрощает процесс подачи и контроля заявок.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

-авторизоваться на портале elicense.kz;

-перейти в раздел «Импорт, экспорт товаров» и выбрать услугу «Выдача лицензии на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров»;

-заполнить электронную форму, прикрепить необходимые документы, оплатить госпошлину;

-подписать заявление с помощью ЭЦП или QR-кода.

«Заявка рассматривается в течение 5 рабочих дней. Готовая лицензия будет отображаться в личном кабинете пользователя на портале elicense.kz в разделе «Разрешения». В случае отказа – информация с обоснованием отразится в модуле «Мои заявления». Услуга доступна для юридических лиц на всей территории Казахстана. Размер госпошлины за выдачу лицензии составляет 10 МРП. Оплата производится через банк второго уровня в адрес налогового органа по месту регистрации юридического лица», – сказано в информации.

Услуга была реализована благодаря совместной работе Комитета госуслуг Минцифры, АО «НИТ» и Минпрома.