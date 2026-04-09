Лига чемпионов: «Барселона» проиграла «Атлетико», а ПСЖ обыграл «Ливерпуль»

В обоих матчах победы были оформлены всухую - выигравшие команды отметились двумя голами

В футбольной Лиге чемпионов состоялись два матча 1/4-й финала. "Атлетико" добился гостевой победы над "Барселоной", а ПСЖ на своей арене обыграл "Ливерпуль", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

В испанском дерби между двумя командами Ла Лиги "Барселона" потерпела домашнее поражение от мадридского "Атлетико". На 44-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Пау Кубарси и сразу же пропустили гол. Счет открыл Хулиан Альварес.

А на 70-й минуте Александр Сорлот забил "Барселоне" второй гол.

Также со счетом 2:0 ПСЖ в первом матче четвертьфинала в Париже обыграл "Ливерпуль". На 11-й минуте счет открыл Десир Дуэ. А на 65-й точку во встрече поставил Хвича Кварацхелия.

Ответные матчи состоятся через неделю - в ночь с 14 на 15 апреля.

Напомним, что ранее в четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" в гостях обыграла "Реал" со счетом 2:1, а "Арсенал" на выезде со счетом 1:0 выиграл у "Спортинга".

#Барселона #ПСЖ #Лига чемпионов #Ливерпуль #Атлетико

